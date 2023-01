Cercle Brugge trekt Jamaicaan Tarick Ximines aan

Cercle Brugge heeft voor het eerst in het bestaan nu ook een Jamaicaan in de rangen. Het gaat om de 18-jarige Tarick Ximines. Hij ondertekende bij groen-zwart een verbintenis voor twee en half jaar plus een optie voor een extra seizoen.

Ximinis is een rechtsachter die werd aangetrokken met het oog op de toekomst en zal dit seizoen voornamelijk worden ingezet bij Jong Cercle in tweede nationale om daarna stap per stap eventueel deel uit te maken van de eerste ploeg.

De Jamaicaan wordt in zijn thuisland als een groot talent en als een veelzijdige voetballer gezien. Hij assisteerde Jamaica College vorig jaar bij het veiligstellen van hun derde ISSA Digicel Manning Cup-titel in vijf jaar tijd. De Manning Cup Football Competition is een jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen jongensteams van de middelbare school onder 19 jaar in de parochies Kingston & St Andrew en Saint Catherine in Jamaica. Ximines begon zijn carrière bij Bull Bay Football club voordat hij op 11-jarige leeftijd naar Harbour View verhuisde. Hij speelde vanaf dat moment bij de Jamaica Premier League-kampioenen totdat hij naar Mount Pleasant ging.

Ximines maakte op 27 maart vorig jaar zijn internationale debuut in Jamaica als 17-jarige tegen Canada in een Concacaf World Cup Qualifier op BMO Field in Toronto. Met 17 jaar en 5 maanden werd hij zo de jongste Reggae Boy ooit die voor het senior team speelde in een Concacaf World Cup Qualifier. Ondertussen wacht de nieuwe verdediger van Cercle op een nieuwe selectie voor zijn land. (ACR)