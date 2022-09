Cercle Brugge stuurt trainer Dominik Thalhammer de laan uit

Cercle Brugge heeft maandag zijn trainer Dominik Thalhammer ontslagen. Groen-zwart behaalde 6 punten op 27, staat hiermee voorlaatste, en dat is te weinig voor het bestuur. De Oostenrijker Thalhammer wordt als hoofdcoach opgevolgd door de Bosnische-Oostenrijker Miron Muslic, die sinds oktober vorig jaar fungeerde als zijn assistent. Hij krijgt nu dus de kans als T1.

Thalhammer (52) kwam eind november vorig jaar in dienst bij Cercle in de plaats van Yves Vanderhaeghe die toen tevens door tegenvallende resultaten de laan werd uitgestuurd. De huidige trainer van KV Oostende kwam zaterdag op Cercle na een dubbele achterstand twee punten afsnoepen en dat kostte nu zijn opvolger bij Cercle de kop. Paul Mitchell, de sportieve baas van eigenaar AS Monaco, volgde zaterdag de match in het Jan Breydelstadion en zal zijn conclusies getrokken hebben.

Thalhammer kon vorig seizoen wel nog een mooi rapport voorleggen. Eind november had Cercle amper een 10 op 45. Na zijn komst kwam er een riante 24 op 30 en zo eindige groen-zwart in de veilige middenmoot.

Juiste profiel

Assistent-coach Miron Muslic, vorige week 40 jaar geworden, wordt gepromoveerd tot hoofdtrainer en volgt hiermee zijn leermeester op. Muslic was in het verleden enkel even T1 bij het Oostenrijkse SV Ried als interim. Hij is als coach enorm gedreven en heeft wellicht het juiste profiel om de groep op de rails te krijgen. Hij zal vanaf dinsdag samen met Jimmy De Wulf de trainingen leiden. Een extra, nieuwe assistent-coach zal toetreden tot de technische staf.

Cercle Brugge heeft na de komende interlandbreak twee verplaatsingen, op bezoek bij KAA Gent en de week nadien naar Union. Dominik Thalhammer is de tweede coach in de Jupiler Pro League die dit seizoen aan de kant wordt gezet, na Karim Belhocine eerder bij KV Kortrijk. (ACR)