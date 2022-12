Cercle Brugge stelt zich na de 1-1 in Mechelen vragen bij de arbitrage

Een mooie en spannende wedstrijd was het wel Achter de Kazerne tussen KV Mechelen en Cercle Brugge. Een match die ook in het verleden zowel in Brugge als in Mechelen voor heel wat animo zorgde. Dit was bij aanvang van dit kerstweekend niet anders.

Op zich waren er drie hoofdrolspelers, of misschien wel vier als je de leiding erbij neemt. Kévin Denkey was voorin bij Cercle heer en meester en dat liet hij reeds na drie minuten zien met een knappe goal. Het was het begin van een geanimeerde pot voetbal. Wie ook scoorde was Maldegemnaar Nicolas Storm. Eindelijk zou je kunnen zeggen, want het was pas zijn eerste pas dit seizoen voor Mechelen. Doelman Radoslaw Majecki van Cercle werd uiteindelijk voor Polen niet geselecteerd voor het WK, maar hield groen-zwart recht. Hij stond pal in zijn doel en ging in de slotfase ook nog eens de goede kant uit op een strafschop van Yonas Malede.

In het seizoenbegin kreeg Majecki veel kritiek van de eigen aanhang omdat hij zomaar de plaats in kon nemen van de naar AS Monaco vertrokken Thomas Didillon, zonder ook rekening te houden met de Braziliaan Warleson. Aanvoerder Charles Vanhoutte behoorde in Mechelen tot één van de uitblinkers. Toen Miron Muslic het in september overnam, beloofde hij de Kortrijkzaan meteen meer minuten en kansen en dat gaf hem het nodige vertrouwen. Ook hij zag binnen zijn team een zeer goede keeper aan het werk. “Ik wil Rado bedanken. Hij heeft hier een punt gepakt voor ons”, vindt Vanhoutte. “Uiteindelijk kunnen we toch tevreden zijn. Al is het te zien hoe je de wedstrijd bekijkt. Als we met elf blijven kunnen we wellicht een tweede keer scoren. Ook al omdat we heel goed uit de kleedkamer kwamen. Dan vallen we met tien. Vanaf dan was het pompen of verzuipen.”

Scheidsrechter Brent Staessens, sedert dit seizoen een nieuwkomer op het hoogste niveau, en de VAR in Tubeke vormden de vierde hoofdrolspeler van de avond. Op slag van rust werd een tweede goal misschien wel onterecht afgekeurd na een voorafgaande dubieuze fout op de eigen helft van Denkey. Na de rust werd Olivier Deman met een tweede gele kaart van het veld gestuurd toen hij onschuldig op de tenen van zijn tegenstander stond. Eerder deze week gebeurde hetzelfde in de bekermatch op Gent. De uitsluiting voor Deman was toen het kantelpunt. Nu een ommekeer in de wedstrijd. Trainer Muslic bleef er na de match vooral rustig bij maar hekelde wel de arbitrage.

“Nog voor de rust scoren we een prachtige goal die werd afgekeurd. Hoe dat gebeurde stoort mij”, aldus de coach. “Een vreemde situatie was het, zeker als de scheidsrechter er met zijn neus opstond en niet voor een overtreding floot. Even later ligt de bal in de goal, komt de VAR tussen en blijkt het toch een fout te zijn. Dat vind ik allemaal enorm verwarrend, waarom fluit hij dan niet voor een overtreding wanneer hij er staat?”, zucht de trainer na een toch wel een spectaculaire match met alles erin. “We zijn enorm gretig gestart om hen fouten te laten maken in de opbouw. Dat lukte met een vroege goal van Denkey. Verder controleerden we zowat alles in de eerste twintig minuten.” Nadien vond Mechelen een oplossing door de Zweedse schaduwspits Kerim Mrabti wat meer tussen de lijnen te laten spelen en groeiden de kakkers, zeker met een man meer. “Uiteindelijk mogen we wel tevreden zijn met een punt na een felbevochten wedstrijd”, besluit Muslic. (ACR)