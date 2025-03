Cercle Brugge stelt oude bekende Jimmy De Wulf aan als nieuwe hoofdcoach

Cercle Brugge heeft Jimmy De Wulf aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Dat heeft groen-zwart, dat de komende weken de Relegation play-offs voor het behoud in de Jupiler Pro League afwerkt, vrijdag gemeld. De Wulf volgt de Oostenrijker Ferdinand Feldhofer op, met wie Cercle maandag de samenwerking stopzette. “Met Jimmy aan het roer kiest Cercle voor een vertrouwd gezicht binnen de werking en iemand die de Vereniging en de competitie erg goed kent”, klinkt het.

De 44-jarige De Wulf was als speler tussen 2002 en 2008 in totaal 147 keer actief voor Cercle. In 2014, nadat hij een punt achter zijn spelersloopbaan had gezet, keerde hij terug als coach. Eerst als trainer van de U17 en beloften, nadien als assistent-coach binnen de A-kern.

Tijd rijp

Cercle spreekt over De Wulf “als een harde werker en gepassioneerde coach”. “Na enkele seizoenen als assistent-coach acht de Vereniging nu de tijd rijp om hem voluit zijn kans te geven als hoofdcoach om het behoud dit seizoen te verzekeren.”

Cercle stelt Jimmy De Wulf (44) aan als hoofdcoach.



Met Jimmy aan het roer kiest Cercle voor een vertrouwd gezicht binnen de werking en iemand die de Vereniging én de competitie erg goed kent.



Naast de aanstelling van De Wulf neemt Cercle ook Robin Peter in de technische staf als assistent-coach op. De 37-jarige Duitser was tot februari dit jaar aan de slag als hoofdtrainer bij de Nederlandse tweedeklasser FC Emmen. Voordien was hij sinds 2011 actief als jeugdcoach bij RB Leipzig, waar hij in zijn laatste seizoen de U19 onder zijn hoede had.

Cruciale weken

“Heel Cercle weet dat we voor enkele cruciale weken staan”, reageert De Wulf. “Nu is het belangrijk om de komende wedstrijden met de juiste mindset aan te vatten. Als team en als coachingstaf zullen we er alles aan doen om onze huidige opdracht tot een goed einde te brengen.”

Cercle-DNA

Technisch Directeur Rembert Vromant gelooft helemaal dat De Wulf de Vereniging in eerste klasse zal houden. “Om de huidige uitdaging succesvol af te ronden, hebben we met Jimmy gekozen voor iemand met het echte Cercle-DNA”, zegt Vromant in een mededeling van groen-zwart. “Daarnaast kent hij de spelersgroep door en door en beseft Jimmy beter dan wie dan ook hoe belangrijk de komende zes wedstrijden zijn voor Cercle. Met zijn ervaring en kennis in de Jupiler Pro League, aangevuld met een nieuwe assistent-coach, zijn we ervan overtuigd dat we met Jimmy als hoofdcoach de beste kans hebben om de play-offs goed af te ronden.”