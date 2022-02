Cercle Brugge, Standard en de VAR verdelen uiteindelijk de punten

Cercle Brugge leek in een leeg Sclessin op weg naar de zege na een knappe vrije trap van Hotic in de eerste helft. Halfweg de tweede periode maakte Raskin gelijk. Diep in het slot kwam Standard op voorspong, maar de VAR keurde de winnende treffer van Sissako af wegens zeer miniem buitenspel.

Door het wangedrag van de supporters van Standard, eerder in een match tegen Charleroi, werd de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld. Geen fans dus op Sclessin. Bij Cercle kon Thalhammer in vergelijking met de vorige speeldag niet rekenen op de eigen jeugdspelers Deman en Decostere. Vitinho en Denkey kwamen in hun plaats.

Elsner koos bij de thuisploeg voor drie nieuwe namen na het voorbije thuisverlies tegen KV Mechelen. Ngoy, Sissako en Amallah, terug van de Africa Cup, stonden in de basis. Zij kwamen in de plaats van Dewaele en Dussenne, beiden ex-Cercle, en Dragus. De Rouches kwam overigens met een jonge defensie tussen de lijnen, met Ngoy (18), Sissako (21) en Calut (18) naast Laifis als de meest ervaren verdediger.

De wedstrijd was nog maar amper bezig en Vanhoutte moest die vroegtijdig staken. Na een contact met Bokadi moest de middenvelder, die koppend naar een vrij lage bal ging, met een hoofdblessure op een draagberrie van het veld worden gedragen. Op het eerste zicht een ernstige blessure voor Vanhoutte. In zijn plaats kwam Utkus.

Vrije trap

In het eerste half uur leek groen-zwart de betere ploeg, maar de echt uitgespeelde kansen bleven schaars. Ook Standard had het moeilijk om in de zone van de waarheid te komen. De thuisploeg kreeg overigens in de eerste helft vier gele kaarten van scheidsrechter Visser. Eén kaart viel kort voor de rust voor Ngoy omdat hij een schot van Utkus met de arm had behandeld.

De vrije trap die volgde werd van op de rand van de zestien door wie anders dan spelmaker Hotic mooi in de winkelhaak en buiten het bereik van Bodart getrapt. Groen-zwart kwam met die zesde goal dit seizoen voor de Bosniër verdiend op voorsprong. Emond kreeg daarop voor Standard nog een kopkans, zij het in de handen van Didillon.

In de laatste tien wedstrijden kon Cercle er geen enkele winnen tegen Standard. Een laatste competitiezege dateerde overigens van in december 2010. Groen-zwart had nog een speelhelft om daar verandering in te brengen en de krappe voorsprong minstens vast te houden.

Tweede helft

Bij aanvang van de tweede helft bleef Hotic zijn ploeg leiden, maar tot echte doelkansen kwam het weer niet. Zij het tot die ene keer toen Bodart een knappe save in huis had.

Met nog geen uur gespeeld kwam Standard toch op gelijke hoogte. Raskin dook op in de kleine rechthoek en kon een kopbal van Cafaro omzetten in een doelpunt. Alles was weer te herdoen in het lege Sclessin. Maar na die gelijkmaker vergaten beide teams blijkbaar om iets aan die score te doen. Het spel lag ook frequent stil. Ganvoula kwam voorin bij Cercle in de plaats van Denkey en ook de thuisploeg voerde enkele vervangingen door. Dit alles was echter een maat voor niets. Standard claimde nog een strafschop, noch Visser noch de VAR stond een elfmeter toe.

Het venijn zat echter toch in de staart. Bij een sliding haalde Utkus Dønnum onderuit, wat zijn tweede geel opleverde. Meteen daarna leek de thuisploeg alsnog de drie punten te grijpen. Sissako kon een vrije trap met het hoofd in doel verlengen, maar de VAR keurde na lang beraadslagen uiteindelijk de goal af. Een geluk voor Cercle dat met 1-1 net als in de heenwedstrijd een punt behaalde op Standard. Didillon had helemaal in de tumultueuze slotfase nog een voetveeg nodig op een poging van Raskin. Cercle blijft voorlopig achtste en trekt volgend weekend naar Leuven.

