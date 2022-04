Cercle Brugge sluit seizoen af met een knap punt op Antwerp

Cercle Brugge ging op de laatste speeldag van de reguliere competitie op bezoek bij Antwerp. Groen-zwart was reeds zeker van de tiende stek, maar trok het puntenaantal met een eenheid op naar 45. Balikwisha bracht de thuisploeg meteen na de rust op voorsprong. Cercle profiteerde in het slotkwartier en Denkey zorgde voor de 1-1.

Op de dag dat Cercle Brugge 123 jaar bestond trok men richting het Bosuilstadion voor een wedstrijd tegen Antwerp, de laatste match voor groen-zwart dit seizoen. Beide teams hadden niks meer te winnen of te verliezen. Cercle zette de voorbije maanden onder Thalhammer een serieuze stap voorwaarts en voor groen-zwart was het vooral de bedoeling om met een goede wedstrijd een punt te zetten achter toch wel een knap seizoen, waarin de vooropgestelde doelstelling, de tiende plaats, reeds zeker was. Antwerp kon bij winst tot op vier punten van Club Brugge komen om dan over twee weken met vertrouwen aan de Champions Play-Offs te beginnen.

Cercle voetbalde voor de eer, maar Thalhammer voerde toch enkele wijzigingen door in vergelijking met de vorige match tegen KAA Gent. Vitinho, Vanhoutte en Denkey stonden in de basis. Sousa, Deman en Da Silva Lopes begonnen op de bank. De Portugees, die op heel wat belangstelling kan rekenen, was er in de heenmatch ook niet bij. De middenvelder was geschorst en werd toen vervangen door Utkus die op zijn beurt bij een inworp ongelukkig hands maakte. Frey scoorde toen vanop de stip de enige goal.

Bij Antwerp waren Verstraete en Buta geschorst. Vines en Yusuf kregen zo een basisplaats. Miyoshi kreeg tevens zijn kans, Gerkens nam plaats op de bank. Als scheidsrechter was er met Kevin Van Damme, een West-Vlaming tussen de lijnen.

Hulde Van Damme

Bij het stamnummer 1 werd de wedstrijd aangegrepen om hulde te brengen aan Miguel Van Damme. Zowel de supporters als de Great Old namen daartoe diverse initiatieven, zoals het opstarten van een online veiling van de speciale wedstrijdshirts van de Antwerp-spelers van de match tegen Cercle. En dit om fondsen te verzamelen voor de stichting Me To You waar de doelman van Cercle peter van was.

Voor aanvang van de wedstrijd kwamen zowel Antwerp als Cercle om Miguel te eren met een boodschap op hun shirt uit de catacomben. Er volgde op de tribunes meteen een applaus van een minuut. Ook vanuit de eretribune waar de Nederlander Marc Overmars als nieuwe sportief directeur bij Antwerp postvatte naast Bruggeling en CEO Sven Jaecques.

In minuut zestien gingen in het stadion nog eens de handen op elkaar. De score was tot dan 0-0. Antwerp nam tijdens de aanvangsfase, gesteund door het publiek, het meeste initiatief, zij het zonder echt te dreigen. Seck besloot vanuit buitenspel en buiten het bereik van Warleson op de lat. Zij het vanuit buitenspel. Bij Cercle was Denkey dicht bij een goal na een defensief foutje van diezelfde Seck die door Dessoleil werd rechtgezet. Echt uitgespeelde kansen bleven echter uit. Ook na een half uur voetballen, al krulde Miyoshi het leer naast de paal.

In het derde kwartier kwam de beste kans tot dan voor de thuisploeg. Op slag van rust kon Frey zich een weg banen tussen Popovic en Daland en ging zo alleen op Warleson af, maar noch de spits, noch de bal geraakte voorbij de keeper van Cercle. Er werd na die fase wel gevlagd voor buitenspel, maar op de herhaling was dit niet te zien. Cercle sprong 45 minuten te slordig om met de ruimte die het kreeg. Zo bleef het een eerste helft zonder doelpunten.

Wedstrijd onbeslist

Een goal of de 1-0 kwam er wel bij aanvang van de tweede helft. Frey bracht met zijn hak en het nodige geluk de bal tot bij Balikwisha die prima kon afwerken. De thuisploeg drukte door en daar was bijna meteen de 2-0, maar Warleson had een knappe reflex in huis op de poging van Miyoshi. Thalhammer bracht daarna met Lopes Da Silva en Miangue, tegen zijn ex-ploeg, twee verse krachten in. Bij Antwerp bleven ze ondertussen op zoek gaan naar die dubbele voorsprong. Nainggolan trapte voorlangs. Bij Cercle kregen ze na een uur nog geen enkele bal tussen de palen.

De partij kwam opnieuw in evenwicht en Somers was dichtbij een gelijkmaker, maar hij trapte van binnen het strafschopgebied te wild over het doel. Hier zat wel meer in. Al was dit wel de aanzet naar meer. Seck duwde op een bijzonder domme manier Denkey omver. Van Damme wees naar de stip, maar de VAR zag de fout buiten de zestien. Geen strafschop, maar een vrije trap en dat is evenzeer een koud kunstje voor Hotic. Al deed hij het niet rechtstreeks. Denkey stond bij de rebound van op de paal klaar om de bal in doel te prikken, zijn zesde goal van het seizoen. Zowel Antwerp met de ingevallen Samatta als Cercle met Matondo kwamen nog dicht bij winst, maar het bleef 1-1. Een goede zaak voor Club Brugge en Union. Bij groen-zwart kunnen ze alvast meer dan tevreden zijn na dit seizoen. (ACR)

Antwerp- Cercle Brugge 1-1.

Cercle Brugge: Warleson, Vitinho (54’ Miangue), Daland, Popovic, Decostere, Vanhoutte (54’ Da Silva Lopes), Van der Bruggen, Somers (78’ Deman), Denkey, Hotic, Matondo.

Doelpunten: 48’ Balikwisha 1-0, 76’ Denkey 1-1.

Gele kaarten: 40’ Vitinho,