Cercle Brugge sluit seizoen af in schoonheid met 2-0 winst tegen Westerlo

Cercle Brugge won zaterdagavond met 2-0 van Westerlo na een owngoal van Lukas Van Eenoo en doelpunt Yann Gboho. Cercle behaalde 11 op 15 in de Europe Play-offs en eindigt knap zesde in het algemene eindklassement.

Voor aanvang van de wedstrijd werden er twee Cerclespelers in de bloemetjes gezet. Ayese Ueda omwille van het feit dat hij de meeste doelpunten voor Cercle in 21ste eeuw scoorde. Thibo Somers speelde dan weer zijn 100ste officiële wedstrijd voor de Vereniging. De Bruggeling won ook voor de tweede keer in z’n carrière de Pop-Poll van d’Echte, alias de Gouden Schoen van Cercle.

In de eerste helft vielen er langs beide kanten voldoende kansen om tot scoren te komen. Van der Bruggen en Popovic kregen in de openingsfase de eerste goede mogelijkheden. Na het halfuur stond Westerlo paraat op pogingen van Decostere en Denkey. Aan de overkant raakte een schot van Van den Keybus in de korte hoek niet voorbij Majecki. De spelers gingen in het Jan Breydelstadion de rust in met 0-0.

Na handspel van Perdichizzi vroeg groen-zwart om een strafschop, maar deze werd niet gegeven. Een kwartier voor tijd was het dan toch raak voor Cercle. Marcelin verlengde een vrije trap en deze kwam via ex-Cerclespeler Lukas Van Eenoo ongelukkig in eigen doel: 1-0.

Tien minuten voor afsluiten kreeg Cercle in eerste instantie een strafschop, maar de VAR herzag dit tot een vrije trap net buiten de zestien, die niets opleverde. In de 89ste minuut maakte Yann Ghobo het van dichtbij af: 2-0 en meteen ook de eindstand. Cercle heeft er een mooi parcours opzitten en eindigt op de zesde plaats in het eindklassement. Het beste resultaat sinds het seizoen 2007-2008.

