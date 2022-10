Cercle Brugge sluipt naar een voorlopige negende plek na ruime zege tegen Charleroi

Cercle Brugge trekt de lijn door. Na 4-1 tegen Charleroi staat groen-zwart op een voorlopige negende plaats. Het werd een hard bevochten zege waarin de thuisploeg in de tweede helft het verschil maakte. Ueda, twee keer en de invallers Gboho en Kehrer zorgden voor de Brugse goals. Verdiend na vooral een goede tweede helft.

Trainer Muslic liet in aanloop weten dat hij wellicht met een paar spelers zou roteren. Na de winst op Seraing en met drie matchen in zes dagen liet hij enkel Vanhoutte en Ravych aan de kant. Marcelin nam centraal achterin zijn plaats terug in en Francis werd in het middenveld geposteerd.

Bij Charleroi koos Still voor de jeugd. Boukamir maakte zijn debuut en de even oude Wasinski kreeg ook een basisplaats. Zij kwamen in de plaats van de geschorste Ilaimaharita en Bessile. Drie jongeren achterin, maar ook Bager, Tchatchoua, Mbenza en Heymans namen plaats op de bank. In hun plaats Nkuba, Zorgane, Gholizadeh en Benbouali.

Veel nieuwe gezichten dus bij de Zebra’s en de bezoekers begonnen het scherpst aan de match. Een vrije trap van Kayembe ging alsnog over het hoofd van Marcelin. Benbouali pikte de bal op en trapte oog in oog met Majecki in doel. Het doelpunt werd echter afgevlagd wegens buitenspel. Meteen had Cercle een antwoord klaar. Francis kapte zich mooi vrij en zag zijn schot over het doel zweven.

Toch bleef Charleroi de gevaarlijkste ploeg. Vooral langs de linkerflank kwamen ze bij groen-zwart geregeld in de problemen. Ondertussen waren we een halfuur in de wedstrijd als Cercle een corner mocht trappen. Hotic deed dat kort, kwam terug in balbezit en vond achterin de boomlange Marcelin die op zijn beurt Ueda bereikte. De Japanner kapte zich mooi vrij en trapte vanuit de draai de bal voorbij Patron in doel.

© BELGA

Charleroi leek niet aangeslagen en zocht verder de flanken op want daar lag bij momenten ontzettend veel ruimte. Gelukkig voor Cercle kwam daar geen goal van. Alhoewel. Marcelin werd er op rechts afgelopen. Hosseinzadeh kwam in balbezit, trapte richting de goal maar Popovic gooide zich ervoor en had hierbij een arm nodig. Strafschop. Zorgane haperde even in zijn aanloop en trapte de bal zonder kracht naar de rechterhoek. Majecki schatte dat goed in en klemde de bal. Zo bleef het 1-0 aan de rust. Niet echt verdiend voor Cercle dat achterin veel te veel weggaf. Muslic had dus werk tijdens de rust om zijn ploeg wat bij te sturen.

Ueda opnieuw!

Vervangingen kwamen er bij aanvang van de tweede helft vooralsnog niet. Opnieuw pakte Charleroi uit met één van die snelle omschakelingen. Maar Nkuba trapte in laatste instantie in één tijd van heel dichtbij over. Het was echter Cercle dat nog eens kon scoren. Een inworp van Deman geraakte tot bij Denkey en die bediende met een mooi hakje Ueda die voor een zeer efficiënt Cercle zijn tweede van de avond trof.

Vreemde penalty

Net voorbij het uur was er een bizarre tussenkomst van de VAR. Nadat het spel even stil lag werd scheidsrechter Visser naar het scherm geroepen. Niemand wist precies waarover het ging, maar in een ver voorafgaande fase had Marcelin de bal even met de hand beroerd. De ingevallen Heymans trapte de lichte strafschop hard rechtdoor en dit keer had Majecki geen verhaal.

© BELGA

Bij Cercle bracht men daarna met Kehrer en Gboho twee nieuwe krachten in en men toonde zich nog weerbaarder. Vooral Gboho viel gretig in. Hij dwong balbezit af en zag zijn eerste poging nog gekeerd, maar in de rebound trof hij wel raak: 3-1.

Fatale terugspeelbal

Het zuur geraakte in de benen bij de thuisploeg, maar toch trok men naar voor. En daar zorgden de invallers Gboho en Kehrer voor enkele mooie acties. Zo trof Van der Bruggen nog de paal, maar Kehrer zette uiteindelijk de eindscore op het bord, nadat hij een terugspeelbal op de doelman goed had ingeschat. 4-1. Niet kunnen scoren lijkt bij Cercle plots ver weg. Muslic pakte een knappe twaalf op vijftien en zijn ploeg staat voorlopig knap in de linkerkolom. (ACR)