Cercle Brugge sleept uit Mechelen een punt mee naar huis

In de laatste wedstrijd van 2022 heeft Cercle Brugge 1-1 gelijk gespeeld op het veld van KV Mechelen. Groen-zwart kwam al vrij vroeg op voorsprong via Denkey. De bezoekers konden de match al voor de rust in een beslissende plooi leggen, maar de leiding dacht er anders over. Men keurde een tweede goal af en gaf Deman in de tweede helft een tweede gele kaart. Storm kon wel tegenscoren, maar Majecki hield een strafschop tegen en bezorgde zo zijn ploeg een felbevochten punt.

Vorig seizoen won Cercle op tweede kerstdag in de coronadrukte en dus zonder publiek de Brugse derby tegen Club met 2-0. De jaren ervoor deed groen-zwart het minder, met onder andere twee keer verlies met het kleinste verschil op zowel KV Kortrijk als Zulte Waregem. Hoe zou Cercle na de bekermatch op Gent fysiek voor de dag komen? De Vereniging werd in de Ghelamco Arena sportief uitgeschakeld, maar eigenlijk niet beloond voor het goede spel. Vooral bij de afwerking ontbrak het geluk. Dit keer was Cercle echter al vrij vroeg goed bij schot en kwam men al na drie minuten aan een goal, via Kevin Denkey.

Zelfde elf

Cercletrainer Muslic koos Achter de Kazerne voor dezelfde elf als in Gent, met uitzondering van de geschorste Da Silva Lopes. In zijn plaats kwam zoals verwacht Francis, want Van der Bruggen was er niet bij. Hij is geblesseerd en komt wellicht na Nieuwjaar enkele weken niet in actie. Ook Marcelin bleef geblesseerd aan de kant en dus kreeg de jonge Ravych opnieuw zijn kans. Majecki nam opnieuw plaats in het doel. Bij de thuisploeg zagen we Fred Vanderbiest als assistent op de bank en Verstraete en Storm die een jeugdopleiding bij Club hadden, alsook de Schot Bates die de eerste maanden van vorig jaar voor Cercle uitkwam.

Goal afgekeurd

Het was overigens Francis die voor Cercle in de beginfase met een knappe actie uitpakte. Aan de middellijn veroverde hij de bal van Da Cruz. Denkey dook de ruimte in en liet vanuit een schuine hoek na de Mechelse defensie ook doelman Coucke staande. De vijfde van het seizoen voor de spits van Cercle die het nadien de verdediging van de thuisploeg knap lastig maakte. Mechelen was in die eerste helft een paar keer dicht bij de goal, scoorde zelfs, maar het doelpunt werd afgevlagd.

Geen strafschop

Storm trapte dan weer gewild of ongewild op de lat en ook de VAR, West-Vlaming Kevin Van Damme, eist een rol op door eerst geen strafschop toe te kennen aan Cercle en in het slot van de eerste helft een goal van groen-zwart af te keuren, wegens een voorafgaande fout van Denkey op Verstraete of buitenspel van Ueda. De meegereisde Cerclefans lieten zich horen en kregen zo tegen opnieuw Mechelen een déja-vu-gevoel. Ze kruisten de vingers op een goede afloop in de tweede helft.

Beterschap gaf die tweede helft echter niet, ook al omdat Deman met een tweede geel en na toch wel een zwaar verdict van het veld moest. Eerder op week overkwam het de West-Vlaming ook al in Gent. Misschien had Muslic aan de rust moeten ingrijpen en hem niet meer laten starten. Het was aan de andere spelers om nog ruim een half uur te overleven, met Miangue in de plaats van Hotic. Dat lukte echter niet. Storm zorgde in zijn gekende stijl voor de gelijkmaker, zij het pas met zijn eerste goal van het seizoen.

Redding

Naar het einde toe ging Miangue iets te onvoorzichtig in op Malede. Penalty. Malede zette zich zelf achter het leer, maar vond met een uitstekende redding Majecki op zijn weg. Het bleef spannend, nadat Storm de lat trof. Groen-zwart plooide na toch wel een heel lastige tweede helft niet. 1-1 en een voorlopig gedeelde zesde plaats voor Cercle. Na de feestdagen, op 7 januari, speelt het team van Muslic in eigen huis tegen Westerlo. (ACR)