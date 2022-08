Cercle Brugge roert zich op transfermarkt: “Yann Gboho kan op elke aanvallende positie spelen”

Vanaf dit seizoen is de zomertransferperiode in ons land met een week verlengd, tot en met dinsdag 6 september. Bij Cercle was technisch directeur Carlos Avina de voorbije week alvast heel bedrijvig, zowel voor de eerste ploeg als voor Jong Cercle dat op zaterdag 3 september in tweede nationale van start gaat.

De opvallendste transfer: Jean Harisson Marcelin. De 22-jarige boomlange centrale verdediger is geleend bij eigenaar AS Monaco, tot het einde van dit seizoen. Trainer Dominik Thalhammer vroeg om versterking na het uitvallen van David Sousa en Edgaras Utkus. Beiden zijn lange tijd out en de spoeling centraal achterin werd wat dun. Zeker toen ook Jesper Daland op Genk met een blessure aan het hoofd noodgedwongen moest vervangen worden. Marcelin was twee seizoenen geleden al bij Cercle, maar kon die competitie niet afmaken door een heel zware blessure aan de hamstrings, een gescheurde spiervezel hield hem zelfs een jaar aan de kant. Pas in april van dit jaar kon hij een eerste keer weer aantreden met de beloften van AS Monaco. De Fransman keert nu terug naar Cercle om op niveau te geraken.

Abu Francis

Eerder bereikte groen-zwart een overeenkomst met Stade Rennes met betrekking tot de definitieve overgang van Yann Gboho. De 21-jarige Franse aanvaller ondertekende een contract tot juni 2025. Hij is in staat om in elke aanvallende positie achter de spitsen te spelen. Of hij Rabi Matondo kan doen vergeten of voorin voor de nodige creativiteit kan zorgen is nog maar de vraag. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Vitesse Arnhem. Hij speelde er zowat 30 wedstrijden, ook Europees, en scoorde drie keer. Begin april onderging hij een ingreep aan de lies. Vitesse lichtte de optie niet. Diezelfde dag werd ook Abu Francis aangetrokken (zie pagina 52) en nog geen 24 uur later de 20-jarige Teun Wilke Braams. Hij zal uitkomen voor Jong Cercle. Om geen mal figuur te slaan in tweede nationale, wordt ook de Mexicaan Dagoberto Espinoza Acosta aan de groep toegevoegd. Hij was net als Wilke al eerder op proef. (ACR)