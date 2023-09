Cercle Brugge plukt Bruno Andrade weg uit technische staf van Lommel

Cercle Brugge neemt Bruno Andrade op in de technische staf. De Braziliaans-Italiaanse ex-voetballer wordt assistent-coach bij de Vereniging en komt over van 1B-club Lommel SK, waar hij dezelfde functie vervulde.

De 34-jarige Andrade, oud-speler van onder meer STVV en Willem II, vervoegt het team rond hoofdtrainer Miron Muslic. Die heeft als assistenten al Jimmy De Wulf, Radhi Jaidi en Stefan Toonen.

Rembert Vromant, technisch directeur van Cercle, geeft woensdag op de website van de Brugse club meer uitleg. “Zoals iedereen weet zet Cercle volop in op jonge, dynamische spelers met het potentieel om door te groeien naar de beste competities ter wereld. Om deze ontwikkeling te garanderen, is een maximale omkadering van cruciaal belang. Bruno zal op dagdagelijkse basis een cruciale rol gaan spelen in de opvolging van de individuele opleidingsprogramma’s van onze spelers. We zijn ervan overtuigd dat zijn ervaring als speler én zijn talenkennis belangrijke pluspunten zijn. Hij zal ongetwijfeld een meerwaarde zijn in onze staf.”

Cercle Brugge staat met 12 op 18 voorlopig derde in de Jupiler Pro League.