Cercle Brugge pakt broodnodige zege tegen Eupen

Cercle Brugge heeft onderin de rangschikking het duel tegen Eupen gewonnen met 5-1. Kévin Denkey zorgde voor drie goals. Ueda en Somers waren goed voor de twee andere treffers. Hotic miste nog een strafschop. Groen-zwart stijgt met die winst naar een voorlopig twaalfde plaats.

Bij Cercle was er één wijziging in de basis in vergelijking met de week voordien op Union. Ueda nam de plaats in van Torres en dat was in het Dudenpark ook al een wissel bij de rust. De Fransman kreeg zelfs geen plaats in de wedstrijdselectie. Ook geen Decostere en op de bank zaten onder andere Kehrer en Velkovski.

Bij Eupen betaalden Paeshuyse, Magnée en Prevljak het gelag na de zware thuisnederlaag tegen Gent. Zij werden in de basis vervangen door Van Genechten, Nuhu en Alloh. Voor enkele spelers van Cercle en de thuisaanhang was het een weerzien met Bernd Storck die in het seizoen 2019-2020 Cercle behoedde van de degradatie. Hij is nu coach van Eupen en bij deze club ook doelman Moser, Peeters en Christie-Davis als spelers met een verleden bij groen-zwart.

Cercle begon vrij scherp aan de eerste minuut en Denkey kwam na balverlies bij Eupen oog in oog met Moser, maar hij besloot naast. De vlag van de lijnrechter ging de hoogte in, maar dat was toch twijfelachtig. Majecki had op het kwartier een save in huis op een afstandsschot van Jeggo en voor Cercle kapte Ueda zich mooi vrij en krulde bal op de buitenkant van de paal. Zo bleef het bij 0-0.

De thuisploeg was tot halfweg de eerste helft het gevaarlijkst en dat leverde ook een doelpunt op. Op een hoekschop van Hotic kon Popovic vrij naar doel koppen, Moser gebruikte zijn vuisten maar Denkey was van dichtbij goed gevolgd om binnen te tikken. Cercle verdiend op voorsprong en daar kwam enkele minuten later nog een doelpunt bij. Na een mooi uitgesponnen aanval via Hotic, Deman en Ueda kwam de bal ver aan de tweede paal waar Somers hard de netten deed trillen. Diezelfde Somers had een derde goal aan de voet, maar zijn schot ging voorlangs.

Even later was daar toch de 3-0. Ueda stond op de juiste plaats om opnieuw een mooie aanval van Cercle af te ronden. Lang bleef die score echter niet op het bord. Marcelin deed achterin een overbodige overtreding en de bal ging op de stip. Peeters zette de elfmeter om en zo was de score bij de rust 3-1, al had het er voor een dominant Cercle mooier kunnen uitzien was die strafschop er niet geweest.

Ayase Ueda. © (Foto BELGA)

Groen-zwart had vier pogingen binnen het kader waarvan er drie binnen gingen en won vooral de slag op het middenveld met een zeer bedrijvige Vanhoutte. Benieuwd of Cercle dat in de tweede helft kon overdoen.

Bij Eupen begonnen Prevljak en Paesguyse aan de tweede 45 minuten. Zij kwamen in de plaats van Christie-Davis en Alloh. Bij Cercle bleven dezelfde elf staan. In het eerste kwartier lag het spel enorm veel stil en ondertussen werd ook Vanhoutte, die licht werd aangetikt, vervangen door Francis.

Cercle bleef de match controleren. Er was nu meer balbezit voor de bezoekers, maar men kon daar weinig mee doen. Het was zelfs Cercle dat de match kon beslissen toen het op aangeven van de VAR een strafschop kreeg. Hotic zette zich achter de bal, maar besloot naast. Zo kregen we misschien nog een spannend kwartier. Maar daar maakte Denkey komaf mee nadat bij Cercle drie wissels werden doorgevoerd. Na balverlies bij Eupen loodste Hotic zijn ploeggenoot Denkey door de buitenspelval. De spits koos vanuit een scherpe hoek voor de verste paal en de bal ging aan de goede kant dit keer: 4-1. En de Togolees kreeg er maar niet genoeg van en pakte in de slotfase nog uit met een prachtige trap in de kruising. Zijn derde van de avond en zo komt hij aan vijf doelpunten. Moser behoedde zijn ploeg nog van een zesde tegengoal en na 90 minuten vond scheidsrechter Lambrechts het genoeg en floot af. Cercle doetd een goede zaak en kan dinsdag met vertrouwen naar Seraing. (ACR)