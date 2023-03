Cercle Brugge opnieuw niet akkoord met de schorsing voor Denkey

Kevin Denkey, de aanvaller van Cercle Brugge, kreeg zondagavond in het Lotto Park tegen Anderlecht een rode kaart van scheidsrechter Bert Put.

Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal tackelde Jan Vertonghen een bal op de middenlijn. Kevin Denkey was dichtbij en leek over het been van de verdediger te springen, maar landde met zijn noppen op zijn been. Volgens de scheidsrechter deed hij dat met opzet en werd hij uitgesloten.

Het Bondsparket vroeg vanaf donderdag 16 maart vier weken schorsing waarvan twee weken effectief, waardoor hij de thuiswedstrijden tegen KRC Genk en KV Kortrijk zou missen. Ook was er een boete van 3.000 euro.

Cercle liet maandag weten dat het niet akkoord ging met dit voorstel. Het dossier werd hierdoor dinsdag onderzocht door de Tuchtcommissie Betaald Voetbal. Denkey kreeg daar als schorsing een speeldag met uitstel en 500 euro boete minder. Maar ook hiermee gaat Cercle niet akkoord en gaat men in beroep. Dat wordt vrijdag 17 maart behandeld. (ACR)