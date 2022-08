Cercle Brugge op Racing Genk met 2-1 in het verlies

Groen-zwart maakte het bij momenten Racing Genk niet gemakkelijk. Cercle kwam meteen na de rust langszij via Deman. Opnieuw een penalty via de VAR kostte de Bruggelingen daarna echter misschien een punt.

Cerclecoach Thalhammer zag vorig weekend Racing Genk met brio de drie punten pakken aan de Gaverbeek en wist waaraan zijn ploeg zich mocht verwachten in de Limburgse mijnenstreek. Genk scoorde tien van zijn veertien goals in de eerste helft en verloor enkel op de eerste speeldag in Brugge op Club. De vele Genkse goals stonden in schril contract met die van Cercle dat nog maar één keer wist te scoren.

Voorin bij groen-zwart wisselden Denkey en Ueda opnieuw van plaats. De ene startte op de bank, de andere stond in de spits met naast zich de stilaan vertrouwde gezichten van Somers en Deman. Ook Decostere behield achterin zijn plek en Vanhoutte, de vierde speler uit de eigen jeugd, kreeg in het middenveld de voorkeur op Van der Bruggen. Groen-zwart legde vrijdag twee nieuwkomers vast: Gboho en Francis, zij waren nog niet geselecteerd. Miangue zou opnieuw speelklaar geraken tegen Zulte Waregem komend weekend en Kehrer was evenmin beschikbaar met een blessure.

Bij Genk koos Vrancken voor dezelfde elf als in Waregem. Nieuwkomer Samatta begon op de bank. In de aanvangsfase leek Cercle het meeste initiatief te nemen, maar daarna kwam de Genkse motor stilaan op gang, met veel ballen langs de flanken. Bij momenten werden de backs bij groen-zwart overklast. De bezoekers konden alleen maar de schade beperken, tot ongeveer halfweg de eerste helft. Heynen kopte een voorzet Paintsill schijnbaar tussen de palen, maar Munoz knikte de bal onnodig over de lijn. Hij stond buitenspel en zo bleef de openingsgoal voor de thuisploeg uit.

Bij Cercle kwamen ze er nadien nog amper voetballend uit en koos men zoals vanouds teveel voor de lange bal. Genk bleef op zoek naar het doelpunt en kreeg vijf minuten voor de rust loon naar werken. Arteaga leek zich op links vast te spelen, maar kon toch voorzetten en Heynen kopte zijn derde van het seizoen vernietigend voorbije een grabbelende Majecki. Hier kon de keeper van Cercle toch beter doen al deed hij het daarna wel goed op een trap van Németh. 1-0 was de score halfweg.

Bij aanvang van de tweede helft bleef Somers in de kleedkamer en kwam Denkey in zijn plaats. Een meesterzet zo leek. De Togolees kon de bal veroveren na een stevig duel met McKenzie, legde af tot bij Deman die met een harde knal Vandevoordt verraste. Cercle kon welgeteld elf minuten standhouden. De thuisfans schreeuwden tot dan al twee keer om een penalty en kregen de derde keer hun gelijk. Munoz ging teven de vlakte na een contact met Torres, maar scheidsrechter Van Damme zag er opnieuw geen strafschop in. Smet als de VAR wel, en zo kwam de elfmeter dan toch na het zien van de beelden. Een koud kunstje voor Heynen, met een bal midden in het doel: 2-1. Voor Majecki, na Standard twee keer, was het derde penaltygoal die hij moest toestaan.

Cercle probeerde nog maar eens terug te knokken en bij Genk was ondertussen topschutter Onuachu ingebracht. Majecki hield boomlange spits van een goal en nadien vond ook Castro de Poolse doelman op zijn weg. In het slot kwamen de jongeren Ravych en Sampers nog tussen de lijnen, bij de thuisploeg mocht Samatta debuteren. Dit veranderde niets meer aan de score. Cercle verloor met het kleinste verschil.

Met een vier op vijftien uit de eerste vijf speeldagen heeft het team van Thalhammer niet meteen de gedroomde start genomen. Volgend weekend komt Zulte Waregem op bezoek in het Jan Breydelstadion. Groen-zwart doet er goed aan punten te pakken, zeker met Club uit en Antwerp thuis in het verschiet. (ACR)