Cercle Brugge op de 18de plaats: wat scheelt er met de Vereniging? “Dat hoge tempo kunnen ze niet volhouden”

Zeven competitiewedstrijden ver staat Cercle Brugge zowaar allerlaatste met amper 5 punten op 21. Het scoorde nog maar 3 keer en kreeg 11 doelpunten tegen. Hoe komt dat? Een analyse van de Cercle-watchers Jules Verriest, Jerko Tipuric en Ronny Desmedt. “Het is elke keer weer herbeginnen.”

“Na die hele goeie laatste zes, zeven maanden van vorig seizoen hadden we natuurlijk op een betere start gerekend”, zegt Jules Verriest, Cerclespeler van de 20ste eeuw. “Het zit ook wel wat tegen. In mijn ogen speelden we nog maar één slechte wedstrijd: de eerste, op Westerlo. Tegen Zulte Waregem en Mechelen moesten we winnen en verdienden we dat ook. Met die vier punten erbij zou dat nu een heel ander gezicht geven. Ik zie het dan ook niet zwart in. Zo slecht zijn ze niet. Het scheelt ook maar twee punten met de tiende plaats. Maar er moeten uiteraard wel snel punten gepakt worden.”

“Met de werkwijze van Monaco moeten we leven. Ik bedoel: transfers van Monaco, spelers die van Monaco komen en spelers die hier door Monaco weggeplukt worden. Wat onvermijdelijk is: jonge spelers begaan jeugdzonden. Twee van de vier tegendoelpunten tegen Club kwamen op die manier tot stand. Die fouten moeten eruit, maar de spelers krijgen daarvoor de tijd niet meer. Na zes maanden of een jaar worden ze alweer vervangen door andere jonge spelers.”

Van mij mag Warleson een nieuwe kans krijgen

“Iemand als Matondo is bijna niet te vervangen. Hij had enorm veel snelheid, was moeilijk te bespelen, kon iets forceren wanneer het moeilijk ging én kon een goal maken. Met zijn persoonlijke klasse erbij telde Cercle nu vier of vijf punten meer. In doel hield Didillon ons vorig seizoen af en toe recht, maar dat gebeurt nu ook niet. Je ziet dat die nieuwe jonge keeper, Majecki, een talent is, maar bij twee, drie tegendoelpunten denk je toch: hij gaat niet helemaal vrijuit. Van mij mag Warleson een nieuwe kans krijgen. Ueda bewonder ik om zijn inzet en de geweldige timing van zijn kopspel, maar hij wordt te weinig bediend van de flanken. De centers komen niet. Het is te vroeg om de aanwinsten te beoordelen. Er is potentieel maar als er enkele van de ervaren spelers minder presteren, heeft dat een grote impact op het geheel. Door blessures was tegen Club ook de bank niet sterk genoeg. De manier waarop we spelen, met die hoge druk, kost enorm veel krachten, waardoor je in de loop van de tweede helft vier à vijf evenwaardige spelers moet kunnen inbrengen. Want dat tempo negentig minuten volhouden, kunnen veel jongens nog niet en daardoor worden er foutjes gemaakt.”

“Eens iedereen fit is, komt het wel goed, denk ik. Mijn boodschap is: heel de vereniging moet rustig blijven.”

“Wat ik vaststel, is dat Cercle in de tweede helft de intensiteit van de eerste helft niet kan herhalen”, zegt Jerko Tipuric, ex-speler en ex-coach van Cercle. “Dat blijkt ook uit de data. Als spelers dan maar tachtig procent van hun capaciteit meer halen, is dat te weinig. Ik vrees dat ze opgebrand zijn. In dat geval ziet het er niet goed uit.”

“Hun hele manier van trainen en spelen is gebaseerd op hoge intensiteit, maar dat kan je nooit een heel seizoen volhouden. Zelfs als je basisconditie heel goed getraind is, wat vaak een probleem is, komt het nog altijd aan op timing: wanneer ga je hard trainen en wanneer recuperatie inbouwen. Als je te veel in weerstand gaat, ga je je lichaam opbranden. Hoe kan je dan nog hoge intensiteit brengen? Dat gaat niet.”

“Cercle is al langer zichzelf verloren. Hun eigenheid is: familiegevoel, intelligente aankopen doen en spelers beter maken. Ik zie dat niet meer.”

Cercle is al langer zichzelf verloren

“Als je te weinig punten pakt, komt de stress. Ik begrijp dat de eigenaar van Monaco iemand is die dan de prestaties wil verbeteren door de stress nog te verhogen. (lacht) Dat is natuurlijk onmogelijk. Toch zie ik het in voetbal elk weekend weer. In plaats van sterke spelers te maken, maken ze stijve spelers. Maar als je verstijfd bent, kan je de bal niet meer op de juiste manier raken. Het is idioot. Feit is dat mensen meer kunnen dan ze denken, maar niet op die manier.”

“Het is een situatie die zich jaar na jaar herhaalt”, zegt Ronny Desmedt, ex-assistent-coach, ex-jeugdverantwoordelijke en ex-scout van Cercle. “Vanderhaeghe doet het goed, krijgt Ugbo aan het scoren, maar na het vertrek van Ugbo wordt het moeilijk en betaalt de trainer de rekening. Onder Thalhammer raakt Matondo helemaal fit en in vorm, kent Cercle een fantastische periode, zijn de supporters supercontent, maar toch wordt Matondo niet gehouden. Jammer, want ik denk: als je erin slaagt hem te behouden, zit je nu niet in deze situatie en kan je hem op een dag verkopen met winst.”

“Nu is het iedere keer herbeginnen. In de plaats van Matondo komt met Kehrer een jongen van 20 uit een lagere reeks die tijd nodig heeft om zich aan te passen. Dat geldt ook voor de Japanse spits Ueda, die uit een heel andere cultuur komt. Resultaat: 3 goals gemaakt na 7 wedstrijden. Zo zie je maar hoe belangrijk één speler kan zijn. Als je nu op achterstand komt, kan je al bijna niet meer winnen. Want dan moet je risico’s nemen en word je kwetsbaar.”

Zou minder kwantiteit en meer kwaliteit niet beter zijn voor Cercle?

“Is dat dan iedere keer de fout van de trainer? Ik vind van niet. Wie is bij Cercle verantwoordelijk voor de samenstelling van de kern? Avina? Of moet hij doen wat ze in Monaco zeggen? Zijn die spelers allemaal perfect gescout door Cercle? Ik zie spelers die Monaco zeer veel geld gekost hebben, maar bij wie ik mij afvraag: als zij zich hier niet kunnen manifesteren, hoe kunnen die ooit in het eerste elftal van Monaco geraken? Ik heb ze net nog eens geteld: de kern bestaat uit 32 spelers! Die moeten allemaal betaald worden, dus ik denk: zou minder kwantiteit en meer kwaliteit niet beter zijn voor Cercle? Hopelijk begint het snel een beetje in elkaar te passen en beter te gaan. Anders wordt het in de winter weer nieuwe spelers halen. Want vergeet niet: er degraderen dit seizoen drie ploegen in plaats van twee.”