Cercle Brugge ontzegt Ivan Leko eerste zege met Standard na late gelijkmaker

Cercle Brugge en Standard hebben vrijdagavond op de 22e speeldag van de Jupiler Pro League de punten verdeeld. De wedstrijd in het Jan Breydelstadion, die amper voetballende hoogtepunten bevatte, eindigde op 1-1 dankzij een late gelijkmaker van de Brugse thuisploeg. Trainer Ivan Leko blijft zo op zoek naar een eerste zege met Standard, dat in de stand tiende is met 24 punten. Cercle is zevende met 33 stuks.

De eerste helft zorgde nauwelijks voor opwinding. Op enkele kansjes na creëerden beide ploegen amper doelgevaar. Tien minuten voor de pauze leek een doelpunt er dan toch aan te komen nadat Standard-verdediger Lucas Noubi Cercle-spits Kevin Denkey ogenschijnlijk neermaaide in de zestien, maar scheidsrechter Jonathan Lardot legde de bal na VAR-beraad net buiten het strafschopgebied.

Somers redt punt

Na de pauze ging het tempo in de wedstrijd ietwat omhoog, maar het algemene spelpeil bleef van lage kwaliteit. Cercle had twee prima kansen vlak na de rust, maar spits Denkey en verdediger Edgaras Utkus kregen de bal niet tegen de touwen. Standard, dat tot dan Cercle-doelman Warleson nauwelijkes had kunnen bedreigen, slaagde tegen het einde van de wedstrijd wel in die opdracht. Rechtsachter Marlon Fossey kopte een hoekschop van dichtbij in het doel. Cercle sleepte in het slot alsnog een punt uit de brand via een laat doelpunt van kapitein Thibo Somers .