Cercle Brugge onderbreekt de zegereeks van Union

Cercle Brugge heeft tegen Union een gelijkspel behaald. Groen-zwart kende vooral een betere en een amusante tweede helft waarin men scoorde via gelegenheidsaanvoerder Somers. Union maakte in het slot nog gelijk. Een juiste uitslag.

Bij Cercle voerde Muslic enkele wijzigingen door. Vanhoutte was geel geschorst en werd op zijn positie vervangen door Francis. Nieuwkomer Siquet maakte meteen zijn debuut op de rechterflank. Achterin kwam Marcelin in de plaats van Miangue en Hotic moest op de bank plaatsnemen. Net als Denkey. Gboho kwam in de plaats en Somers kreeg een andere rol, net achter de spitsen. Hij was tevens aanvoerder van zijn team.

Was het roteren of wilde de Cercletrainer spelers rust geven voor de misschien wel belangrijkere wedstrijd van zaterdag in Oostende. Of wilde hij een signaal geven. Een feit is dat Hotic tot nu toe geen al te goede cijfers kon voorleggen. Geen enkele assist en drie doelpunten die hij zelfs in een match scoorde op Gent. De 27-jarige aanvallende middenvelder kan beter. Al zat er de voorbije seizoenen ook maar weinig constante in zijn spel en ook uit zijn stilstaande fasen werd er amper gescoord. Hotic is in juni einde contract en kreeg van Cercle een beter voorstel op verlenging. Maar hij houdt de boot af. Misschien hoopt hij op iets meer lucratiefs van een andere ploeg. De voorbije weken worstelde hij ook wat met zichzelf en reageerde hij soms in een negatieve zin, ook tegenover zijn ploegmaats. Al dacht men dat men onder Muslic, die dezelfde taal spreekt, de echte Hotic zou zien.

Wissels

Geraerts voerde bij Union tevens drie wissels door. Kandouss speelde in plaats van de geblesseerde Van der Heyden. Puertas en Nilsson stonden tussen de lijnen. Lazare Boniface waren bankzitter. Al kwam die laatste net voor de rust reeds in. Vanzeir ging toen met een hamstringblessure naar de kant. De wedstrijd was nog maar enkele minuten bezig en Nilsson liet bij zijn eerste basisplaats een unieke kans onbenut. Hij kwam oog in oog te staan met Majecki. De Poolse doelman van Cercle stond goed opgesteld.

Daarna bleef het tempo vooral laag. Union eiste het meeste balbezit op en kreeg wat doelpogingen. Voor de thuisploeg trapte Deman na het halfuur de eerste doelkans voor Cercle over. Groen-zwart was duidelijk wat op zoek naar de juiste posities en bij de laatste pas liep het vaak verkeerd. Aan inzet was er echter geen gebrek. Da Silva Lopes trapte net naast. Zo bleef het na een sobere eerste helft waarin de kansen zeer schaars waren 0-0.

Gelijkmaker

Somers voelde zich niet echt in zijn sas op zijn nieuwe positie en werd na de rust uit zijn lijden verlost. Hij mocht op rechts plaatsnemen. Siquet bleef in de kleedkamer en Denkey kwam in de aanval. Na een uur voetballen kwamen ook Ravych en Hotic in de ploeg. Gboho en Marcelin, die eerder op de bovenkant van de lat kopte, gingen naar de kant. Er kwam steeds meer dreiging nu van Cercle en dat resulteerde in een doelpunt. Francis stuurde knap Somers in het straatje. De gelegenheidskapitein liet die kans niet onbenut. Zijn tweede goal dit seizoen.

Union kwam uiteraard meer opzetten. Nilsson was opnieuw dichtbij een goal. Maar ook Majecki was bij de pinken en tipte de kopbal over de lat. Even later kon de Zweed toch scoren. De bal bleef wat hangen in de zestien. Invaller Lazare bereikte na een lichte duw op Popovic zijn ploeggenoot en dit keer miste hij niet. 1-1.

Union ging nu volop voor de winst. Majecki hield het tot twee keer toe bij een tegengoal. Het bleef dan ook bij 1-1 en pakte tegen Union een eerste punt in 2023. .