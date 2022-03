Cercle Brugge nog niet afgeschreven voor Play-Off 2: “In slotwedstrijden nog beter doen dan tegen Genk”

De laatste twee seizoenen was het voor Cercle Brugge knokken tegen de degradatie. Nu, met in de reguliere competitie nog vier speeldagen te gaan, staat groen-zwart als negende op één plaats van deelname aan Play-Off 2. “Onze reis is nog niet ten einde”, blijft trainer Dominik Thalhammer strijdvaardig na de puntendeling zaterdag tegen Genk.

Tien jaar geleden zakte Cercle na verlies op Lokeren op de laatste speeldag van de vijfde naar de zevende plaats en miste zo Play-Off 1. Groen-zwart won wel de toenmalige Play-Off 2 maar verloor dan tegen KAA Gent de barragewedstrijden voor een plaats in de Europa League.

Ook nu wordt meestrijden voor een Europees ticket moeilijk. “We gaan er elke match voor. Als ploeg hebben we de voorbije weken veel karakter getoond”, vindt Senna Miangue.”Er zijn nog vier wedstrijden. Er kan nog van alles gebeuren. Tegen Genk hebben we alvast een goed signaal gegeven.”

Vertrouwen geven

Ook trainer Dominik Thalhammer is niet van plan om nu al de handdoek te gooien. “Een punt tegen Genk moet mijn spelers het vertrouwen geven en hen duidelijk maken dat we tegen de beste teams in België iets kunnen neerzetten. Het is nu aan ons om het in de resterende matchen nog beter te doen.”

Aanvoerder Hannes Van der Bruggen berekende een paar wedstrijden terug dat Cercle 48 punten nodig zou hebben om aanspraak te kunnen maken op minstens de achtste plaats. Groen-zwart zou dan de komende weken tegen Kortrijk, op Charleroi, tegen Gent en op Antwerp een 8 op 12 moeten verzamelen. Realistisch gezien zeer moeilijk, mathematisch kan het. Het lijkt erop dat Charleroi misschien nog de enige is die kan worden bijgebeend. Cercle moet er dan wel winnen en rekenen op puntenverlies van de Karolingers komende zaterdag op bezoek bij KV Mechelen en in de laatste twee wedstrijden op Genk en tegen Zulte Waregem.

In het weekend van 26 en 27 maart is er een interlandbreak en groen-zwart trekt dan voor een paar dagen naar AS Monaco om die misschien wel twee zeer belangrijke laatste twee matchen optimaal voor te bereiden. (ACR)