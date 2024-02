Cercle Brugge nestelt zich opnieuw in top zes na dominante zege tegen STVV

Cercle Brugge heeft zondagavond opnieuw de zesde plaats veroverd in het klassement van de Jupiler Pro League. In het Jan Breydelstadion won de vereniging met duidelijke 4-1-cijfers van STVV.

Het eerste doelpunt van de Bruggelingen kwam er na tien minuten op een vrije trap voor Sint-Truiden. Ryotaro Ito ging aan het dribbelen, maar verloor de bal, waardoor de thuisploeg kon uitbreken. Alan Minda bediende vervolgens Kévin Denkey aan de tweede paal, die simpel binnen duwde. Voor de Togolees al het zeventiende doelpunt in de competitie.

Zijn Ecuadoraanse spitsbroeder zou bij het tweede doelpunt ook een hoofdrol opeisen. Eerst kopte Edgaras Utkus de voorzet van Hannes van der Bruggen voor doel, waar Minda (42.) de 2-0 maar binnen te lopen had. Bij de 3-0 waren de rollen dan weer omgekeerd in vergelijking met de 1-0, maar het derde doelpunt was anderzijds wel een kopie van de openingsgoal. De Limburgers staken hun neus aan het venster van het Cercle-doel, waarna de vereniging razendsnel kon counteren. Minda bereikte Denkey (54.) en die poeierde een derde Brugs doelpunt snoeihard in het dak van het doel.

Joselpho Barnes duwt de 4-1 binnen

De Limburgers speelden werkelijk niets klaar en gaven Kazeem Olaigbe een dikke tien minuten later alle tijd en ruimte om op te rukken en uit te halen waarna het schot van de belofte-international via het been van Matte Smets voorbij Jo Coppens rolde. Warleson gooide tot slot zijn clean sheet te grabbel door niet in te grijpen op de voorzet van Ryoya Ogawa, waarna Joselpho Barnes de 4-1 binnen duwde.

Eerder op de dag won Antwerp de topper tegen Club Brugge (2-1) en ging AA Gent de boot in bij Anderlecht (1-0). Daardoor kan Cercle bij winst tegen de Buffalo’s volgende week zondag (19u15) op gelijke hoogte komen met Gent. STVV mag als negende zijn Play-off I-ambities stilaan opbergen.