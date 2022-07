Cercle Brugge na rood voor Popovic ten onder in ‘t Kuipke

Cercle Brugge is er niet in geslaagd om op de openingsspeeldag iets te rapen bij promovendus Westerlo. Groen-zwart verloor na een half uur Popovic met rood en ook de wedstrijd met 2-0.

Bij Cercle koos Thalhammer voor Warleson tussen de palen. Voor het overige weinig verrassingen, zij het dat de Japanse nieuwkomer Ueda meteen in de basis stond, voorin in steun van Denkey. De Togolees is een sterke targetspits, Ueda is meer iemand die druk zet op de tegenstander en voortdurend de diepte zoekt. Volgens de coach van Cercle kunnen ze zeker samen renderen. De laatste nieuwkomer, de Braziliaan Heito, reisde nog niet mee. Ook Vitinho, wiens plaats hij binnenkort zal innemen, maakte geen deel uit van de selectie. Een transfer lijkt nakend voor de verdediger.

Na vijf seizoenen speelt Westerlo onder leiding van Turkse investeerders opnieuw op het hoogste niveau, met een ploeg rond aanvoerder en gewezen Cerclespeler Lukas Van Eenoo. Opvallend bij de promovendus is dat de helft van de ploeg een Brugs verleden heeft. Naast Van Eenoo zijn dat doelman Sinan Bolat, Pietro Perdichizzi, Thomas Van den Keybus, Tuur Dierckx en Maxim De Cuyper als gewezen spelers van Club Brugge. Op de bank zaten ook nog de Zuid-Afrikaan Lyle Foster die nog door AS Monaco aan Cercle voor één seizoen werd uitgeleend en Oostendenaar Igor Vetekole als een gewezen aanvaller van groen-zwart.

Het was opnieuw een warme zondag. Gelukkig voor beide ploegen speelden ze op het late uur zodat de temperatuur in de Kempen toch wat gezakt was. En dit kon voor Cercle een voordeel zijn, gezien de hoge intensiteit van hun spel. In het openingskwartier geraakte de thuisploeg dan ook amper onder de hoge druk vandaan. Groen-zwart was tot dan vooral via stilstaande fasen, hoekschoppen en verre inworpen, in de buurt van Bolat. Zij het zonder hem evenwel te kunnen bedreigen.

Spandoek

Even opschudding als in het bezoekende vak een spandoek werd ontrold. “Stemmen gekocht voor een gedrocht, met Ben vooraan zal Cercle vergaan.” Ben is CEO Ben Lambrecht, en dit was een protest van de groen-zwarte achterban tegen het veelbesproken nieuwe logo. Het spandoek werd even snel verwijderd als het was opgedoken.

Tot aan de drankpauze halfweg de eerste helft bleef het wachten op het eerste echte doelgevaar. Popovic had toen reeds een (lichte) gele kaart gekregen en daar kwam op het halfuur een tweede bovenop na een tackel op Van Eenoo. Een beetje dom van de centrale verdediger om zo’n fout te maken, met reeds een gele kaart achter je naam.

Cercle moest met tien verder en daar was meteen een enorme schietkans voor Vaesen. Warleson had een even knappe redding in huis. Thalhammer moest ingrijpen en haalde een bleke Denkey naar de kant en zette Utkus op de positie van de uitgesloten Popovic. Van der Bruggen moest iets dichter aansluiten bij Ueda, die de diepste pion werd bij de bezoekers.

Westerlo ging uiteraard nog voor de rust met een man meer op zoek naar een goal en die kwam er ook via Daci. De aanvaller uit Noord-Macedonië was vorig seizoen topschutter bij de Kemphanen. Zo ging Westerlo met de kleinste voorsprong de rust in, maar daar had die rode kaart wel veel mee te maken.

Tweede helft

In de tweede helft kwam de thuisploeg in veelbelovende posities, maar liet men het in het eerste kwartier na om de verlossende 2-0 te maken. Bij Cercle voerden ze twee wissels in. De thuisploeg bleef ook daarna dominant, een goal van de ingevallen Foster werd afgekeurd wegens buitenspel en ook Warleson stond goed te keepen. De bezoekers probeerden, zij het zonder doelgevaar. In de slotfase ging wel nog een schot van de ingevallen Deman voorlangs. Het bleef bij de krappe voorsprong voor Westerlo tot de ingevallen Vetokele er helemaal in het slot nog 2-0 van maakte. Cercle start de competitie met een nederlaag. Volgende zaterdag komt Anderlecht op bezoek. (ACR)