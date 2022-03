Cercle Brugge mist volledig de afspraak op top acht na zwaar verlies op Charleroi

5-0! Groen-zwart maakte het zichzelf op Mambourg bijzonder moeilijk en hing al vrij vlug in de touwen. Net als in de heenmatch keek men al na tien minuten tegen een dubbele achterstand aan. Utkus stak nog een hand of eerder een elleboogstoot toe. Hij kreeg rood en de match was gespeeld. Een plaats bij de eerste acht wordt voor Cercle nu wel heel moeilijk. Maar na deze vernedering heb je daar eigenlijk weinig te zoeken.

Cercle Brugge begon zaterdagavond in het Stade du Pays van Charleroi aan een zwaar drieluik dat groen-zwart mogelijks nog een ticket voor een plaats in de Europe Play-Off kon opleveren. “We hebben niets te verliezen, de druk ligt bij de anderen”, zei assistent-trainer Jimmy De Wulf in aanloop naar de wedstrijd. Hoofdcoach Dominik Thalhammer legde vrijdag een negatieve covidtest af en kon zo de laatste training leiden. Nadien stapte hij mee de bus op richting Brussel waar Cercle op hotel de cruciale partij van de 32ste speeldag kon voorbereiden.

Ondertussen haakte Miangue met een kleine blessure aan de voet, een hielspoorprobleem, af. De technische staf kiest er telkens voor om spelers op te stellen die volledig fit zijn. Daarom werd in vergelijking met de vorige speeldag één wijziging doorgevoerd. Miangue werd als linksachter vervangen door Velkovski. De Bulgaar kwam na Nieuwjaar nog amper aan spelen toe, mocht enkel op OHL aan de match beginnen en dat koste hem ook een nationale selectie, want hij werd niet opgeroepen voor de komende matchen van Bulgarije tegen Qatar en Kroatië. Denkey reist dan weer wel naar zijn land Togo om tegen Sierra Leone en Benin te spelen als voorbereiding op de start van de kwalificaties voor de Africa Cup in 2023 in Ivoorkust.

De Zebra’s bekampen leek altijd al zeer moeilijk voor groen-zwart, want de laatste keer dat Cercle won op Mambourg was in januari 2015, met 0-2 dankzij goals van Caenepeel en Buyl. Met een degelijke vijf op negen hoefde Charleroi niet veel aan te passen aan de basisploeg. Opvallend was wel de afwezigheid van smaakmaker Gholizadeh. Hij begon op de bank. Hierdoor was Bayo de best scorende basisspeler bij de Zebra’s met amper drie goals. Maar Cercle stak in de aanvangsfase meteen een hand toe, want bij de eerste de beste kans stond het al 1-0. Kayembe kreeg op links wel zeer veel vrijheid. Zijn schot miste overtuiging, maar via het been van Daland hobbelde de bal tegen het net. Pech voor de bezoekers dat meteen moest achtervolgen.

Jackson Tchatchoua en Olivier Deman © BELGA

In de heenmatch die met 1-2 werd verloren kwam Cercle reeds na acht minuten op 0-2. Nu kregen we eenzelfde scenario, want Charleroi trof enkele minuten later een tweede keer raak. Op de omschakeling werd Bayo de diepte ingestuurd. De spits kapte Daland simpel uit en krulde het leer mooi in de verste winkelhaak. Een dubbele uppercut voor groen-zwart na opnieuw nog geen tien minuten spelen.

Even later deed Utkus volledig het licht uit voor Cercle. Hij pakte op een domme manier een rode kaart nadat hij elleboogstoot uitdeelde aan Ilaimaharita. Cercle moest zo vanaf halfweg de eerste helft met een man minder verder. Denkey werd op zijn beurt dan vervangen door Popovic. Maar ook hij kon het scoren bij de thuisploeg niet beletten. Heymans kwam dicht bij de 3-0. Bayo liet de derde goal even later niet liggen. Al had hij wat meeval. Hij kreeg het leer na een tackel van Lopes Da Silva plots in zijn voeten. Charleroi hield zich niet in en nog voor de rust was daar al de vierde goal op naam van Heymans.

4-0 bij de rust

Thalhammer gaf na de rust Somers en Vanhoutte speelminuten bij Cercle. Zij kwamen in de plaats van Matondo en Da Silva Lopes, om een eventueel nog groter debacle te voorkomen. Bij de thuisploeg nam Zaroury de plaats in van Bayo en ook hij pikte zijn goaltje mee. De forfaitscore stond na nog geen uur voetballen op het bord. Warleson voorkwam nog een zesde goal van Tchatchoua. 5-0. Er zal bij Cercle toch over één en ander gepraat worden, na misschien wel de belangrijkste match van het seizoen.

Naar aanleiding van de komende interlandbreak speelt groen-zwart donderdag een oefenmatch op bezoek bij AS Monaco, op het oefencomplex van La Turbie. De groep vertrekt woensdagmorgen en keert donderdag al terug, zij het zonder de jongens met interlandverplichtingen. Daarna volgt de voorbereiding op de laatste thuismatch in de reguliere competitie, tegen KAA Gent.

(ACR)