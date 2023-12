Cercle Brugge mist topschutter Denkey voor verplaatsing naar Anderlecht

Cercle Brugge kan woensdagavond in het competitieduel op het veld van Anderlecht niet rekenen op Kevin Denkey. De 23-jarige topschutter uit de Jupiler Pro League is na het overlijden van zijn moeder teruggekeerd naar zijn thuisland Togo.

“Cercle verneemt met grote droefheid het overlijden van de mama van Kevin Denkey. Denkey zal woensdag niet in actie komen tegen Anderlecht en reist op dit moment af naar z’n thuisland Togo. De voltallige Cerclefamilie wenst Kevin en z’n familie veel sterkte toe”, stelt het team maandag in een bericht op X.

Met vijftien doelpunten in negentien wedstrijden heeft Denkey een groot aandeel in de zesde plaats van Cercle in de tussenstand.