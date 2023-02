Cercle Brugge maakt in het slot gelijk tegen Standard

Het was al ruim twaalf jaar geleden dat Cercle thuis nog eens kon winnen van Standard en dat was zaterdagnamiddag niet anders. In een wedstrijd die geen winnaar verdiende werd het 1-1. Standard kwam op strafschop op voorsprong na een tussenkomst van de VAR. Ueda maakte in de toegevoegde tijd gelijk.

Majecki keerde bij Cercle na twee speeldagen terug onder de lat. Popovic speelde met een masker. De verdediger brak tegen Gent zijn neus. Voor Siquet was het een bijzondere namiddag, tegen de club waar hij van zijn zevende tot zijn twintigste voetbalde. Na de match ging hij ook nog de fans van de bezoekers groeten. Bij Standard verdween alleen Perica uit de basis. Coach Deila koos ervoor om de aanvaller op te offeren en zijn middenveld te versterken met Melegoni.

Beide ploegen begonnen zeer intensief aan de wedstrijd zonder echt gevaarlijk voor doel te komen, al zorgde Standard toch voor de meeste dreiging. Technisch zorgden zij bij momenten voor druk. Halfweg de eerste helft kon ook Cercle eens oprukken, maar Deman maakte zowel bij een pas als bij een afwerking de verkeerde keuze.

Bijna 35 minuten gespeeld en daar was de eerste trap richting doel via Ohio maar de bal ging in het zijnet. Iets later ook aan de overzijde de eerste trap richting doel en tussen de palen. Maar Denkey beroerde de bal te licht om Bodart te verontrusten. Een minuut later kregen we dezelfde twee acteurs. Dit keer had de doelman van Standard meer moeite nodig. Zo bleef het na een evenwichtige pot voetbal met veel inzet maar te weinig doelgevaar na 45 minuten 0-0.

VAR geeft en neemt

De voorbije match van Cercle tegen Gent brak pas na de rust open met vijf doelpunten. Vraag was of het tegen Standard in de tweede helft dezelfde richting uitging. Popovic had ondertussen zijn masker in de kleedkamer gelaten, wellicht omdat het hem teveel hinderde. Toch een risico met een gebroken neus.

Standard had op het uur drie vervangingen doorgevoerd. Eén was die van Balikwisha die inkwam en destijds onder Storck bij Cercle amper aan spelen toekwam. Met hem kwam ook Perica in de ploeg en die kon even later met het hoofd scoren. Maar de VAR onderbrak de vreugde bij de bezoekers. Niet voor een verkeerde ingooi die vooraf ging aan de goal, maar wegens nipt buitenspel van Canak als aangever. Zo bleef het 0-0 en was het aan Muslic om verse krachten in te brengen. Kehrer kwam in de plaats van Somers. Maar meteen daarna was daar opnieuw de VAR. Dit keer voor een trap tegen de arm van Daland. Scheidsrechter Put ging naar de beelden kijken en floot voor strafschop. Geel alvast voor de Noor van Cercle die de volgende match geschorst is. Zinckernagel zette ook de penalty om: 0-1 voor Standard.

Hotic en Van der Bruggen, zijn 300ste match in eerste klasse, kwamen in de ploeg bij Cercle in de plaats van Ravijch en Francis. De thuisploeg bleef bij momenten nog steeds de verkeerde keuzes maken. Maar strijden bleef groen-zwart wel doen. En dat leverde de gelijkmaker op. Een verre inworp kwam via een tussenstation op de borst van Ueda die razendsnel en al draaiend hard uithaalde. 1-1 en een terecht uitslag na een zeer intense wedstrijd van beiden. (ACR)

Cercle Brugge – Standard 1-1.

Cercle Brugge: Majecki, Popovic, Ravijch (82’ Van der Bruggen), Daland, Siquet, Francis (82’ Hotic), Vanhoutte (86’ Marcelin), Somers (75’ Kehrer), Deman, Denkey, Ueda.

Doelpunt: 81’ Zinckernagel (pen.) 0-1, 90+1 Ueda 1-1.

Gele kaarten: 29’ Francis, 42’ Melegoni, 49’ Vanhoutte, 75’ Zinckernagel, 77’ Daland, 89’ Perica.