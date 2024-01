Cercle Brugge leent Malamine Efekele bij AS Monaco

Malamine Efekele is een 19-jarige Fransman, een rechtsbuiten die ook als schaduwspits kan spelen. Hij wordt door Cercle Brugge tot het einde van dit seizoen geleend bij AS Monaco waar hij sinds 2019 voor uitkomt.

Hij trainde er dit seizoen vast mee met de A-kern en haalde al tien keer de wedstrijdselectie in de Ligue 1.

“Mala geldt als een groot talent en zal net als Félix Lemaréchal en Jordan Semedo Varela bij Cercle een nieuwe stap zetten in zijn ontwikkeling”, klinkt het bij groen-zwart. “Zijn atletisch profiel is dat van een topatleet. Hij bezit intrinsieke snelheid op zowel korte als lange afstand en is op verschillende aanvallende posities inzetbaar.”

Efekele traint sinds dinsdag mee met de A-kern van Cercle.”Hij is volledig fit en komt zeker in aanmerking voor een selectie voor de match van komende vrijdagavond tegen Standard”, weet trainer Miron Muslic. “Hij is wedstrijd klaar. Hopelijk kunnen we hem dan ook wat speelminuten aanbieden.” (ACR)