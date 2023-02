Cercle Brugge leent Louis Torres tot einde seizoen uit aan Rodez AF

In de slotminuten van de voorbije transferperiode kwamen Cercle Brugge en het Franse Rodez AF tot een akkoord met betrekking tot een tijdelijke overgang van Louis Torres. De 21-jarige linksachter wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Franse tweedeklasser.

Louis Torres kwam vorige zomer samen met Lucas Larade als een centrale verdediger vanuit de jeugdopleiding van eigenaar AS Monaco naar Cercle. Voor Torres ging het om een definitieve overgang voor twee seizoenen. Zijn naam doet het vermoeden. Naast een Franse, heeft hij ook een Spaanse achtergrond. Zijn grootvader woont in de buurt van Barcelona, zijn vader met de dubbele nationaliteit in Corsica. Torres begon als een zesjarige bij een lokale ploeg in Nice. Op zijn 16de werd hij lid van het opleidingscentrum La Turbie van AS Monaco. Hij doorliep er alle jeugdreeksen, waar hij vorig seizoen voor de B-ploeg uitkwam.

Voor Cercle kwam hij dit seizoen tien keer in actie in de Jupiler Pro League. Op speeldag twee was hij goed voor het winnende doelpunt tegen Anderlecht (1-0). Onder Miron Muslic speelde hij later nog op Gent en Union. In die laatste match werd hij aan de rust vervangen en kwam nadien niet meer in actie.

Bij Rodez AF krijgt Torres nu de kans om meer speelminuten te verzamelen. Hij vindt er onder andere Serge-Philippe Raux Yao, de boomlange verdediger die eerder ook voor Cercle uitkwam, terug. Rodez staat momenteel op een degradatieplaats in de Franse Ligue 2. (ACR)