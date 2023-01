Cercle Brugge laat rechtsachter Heitor terugkeren naar Brazilië

Cercle Brugge laat rechtsachter Heitor Rodrigues da Fonseca, kortweg Heitor, terugkeren naar zijn thuisland Brazilië. Dat heeft de Vereniging donderdag gemeld.

De 22-jarige Heitor arriveerde afgelopen zomer op uitleenbasis bij Cercle en kwam in totaal zeven keer in actie bij de hoofdmacht. Sinds begin oktober was hij helemaal uit beeld verdwenen. Op zoek naar meer speelminuten keert hij nu terug naar het Braziliaanse Internacional dat hem op zijn beurt opnieuw zal uitlenen, aldus Cercle.