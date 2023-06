Cercle Brugge krijgt verdediger Semedo op huurbasis van Monaco

Cercle Brugge heeft zich woensdag versterkt met vleugelverdediger Jordan Semedo. De twintigjarige Fransman wordt op huurbasis overgenomen van moederclub AS Monaco. Daar speelde hij nog geen wedstrijd in de hoofdmacht.

Semedo staat sinds 2017 onder contract in het prinsdom. Hij was vorige maand met de Franse U20 nog actief op het WK in Argentinië. Frankrijk sneuvelde er, met Semedo in alle groepsmatchen als basisspeler, in de poulefase.

De Fransman is de derde inkomende transfer van de Vereniging voor volgend seizoen. Eerder kwamen doelman Maxime Delanghe (Lierse) en middenvelder Nils De Wilde (RSCA Futures) groen-zwart al versterken. Semedo zal bij Cercle Brugge spelen met rugnummer 77.

Cercle Brugge plaatste zich vorig seizoen voor de Europe play-offs van de Jupiler Pro League. Het eindigde het seizoen uiteindelijk op een knappe zesde plaats.