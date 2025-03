Cercle Brugge komt dicht bij mirakel tegen Poolse kampioen, maar is uitgeschakeld in de Conference League

Cercle Brugge heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. De Vereniging kwam in zijn terugwedstrijd van de achtste finales tegen de Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok erg dicht bij een historische ‘remontada’. Het won met 2-0 dankzij goals van Hannes Van der Bruggen (8.) en Felipe Augusto (50.), maar dat volstond niet na de 3-0-nederlaag vorige week in de heenmatch. Alle Belgische clubs zijn zo Europees uitgeschakeld.

Cercle begon enthousiast en met veel aanvalslust aan de partij. Na zes minuten schreeuwde de thuisploeg om een elfmeter na een ingreep van Jagiellonia-verdediger Ebosse in de zestien op kapitein Somers, maar ref Krogh hield de kaken op elkaar. Cercle bleef stormen en kwam na acht minuten verdiend op voorsprong. Van der Bruggen joeg een afgeslagen aanval van net buiten de zestien heerlijk in de verste hoek, 1-0. Jagiellonia zag af. Vijf minuten later scoorde de Vereniging bijna een tweede keer. Een tikje van Somers ging via de knie van Skrzypczak op de paal. Efekele kopte even later aan de tweede paal over.

Na twintig minuten ging de stormloop van de thuisploeg liggen. Het initiatief bleef wel bij groen-zwart liggen. De potige Polen, gesteund door een duizendtal luidruchtige fans in de tribunes, bleven in organisatie en gingen zelfs al tijdrekken. De eerste dreiging van de bezoekers kwam er pas vijf minuten voor rust. Een vrijschop van linksachter Moutinho werd weggebokst door Warleson, die zijn wederoptreden in doel maakte bij Cercle. Aan de overzijde duwde Ebosse een voorzet van een bedrijvige Nazinho bijna in eigen doel met de borst.

Moegestreden in slot

De tweede helft begon zoals de eerste: met een vlijmscherp offensief van de thuisploeg. De ingevallen Erick toonde zich na vijf minuten met een goede actie. Somers kopte de bal vervolgens tot bij Felipe Augusto en de Braziliaan versloeg Jagiellonia-doelman Abramowicz in de korte hoek, 2-0. Cercle kwam zo op een goal van onverhoopte verlengingen. En groen-zwart bleef gas geven. Abramowicz kon maar met veel moeite een geweldig afstandschot van Bruninho van onder de lat tikken. De bezoekers staken even voorbij het uur dankzij twee invallers nog eens hun neus aan het venster. Diakité blokte een poging van Churlinov, Romanczuk kopte net over.

In het slot bewoog een moegestreden Cercle nog hemel en aarde voor een derde treffer, maar die kwam er niet meer. Zeventien (!) hoekschoppen en een hele resem vrijschoppen, na de vele Poolse overtredingen, volstonden niet om nog een keer te scoren. Het bleef 2-0. Jagiellonia Bialystok duwt een moedig Cercle Brugge uit de Conference League.

Reclame

“We hebben vandaag reclame gemaakt voor Cercle Brugge in Europa”, liet hij noteren. De Oostenrijker glunderde op zijn persconferentie. “Wat een wedstrijd van mijn jongens”, opende hij. “Ik ben heel blij en trots met de prestatie van de spelers. Iedereen was op de afspraak. We hebben reclame gemaakt voor Cercle in Europa. Het is uiteindelijk jammer dat we niet doorgaan. In twee wedstrijden, met elf tegen elf, waren wij de beste. We gaven de kwalificatie weg na de rode kaart (van Abu Francis, red.) in de heenmatch in Polen. Het doel vandaag was winnen en dat is gelukt. Bovendien scoren we nog eens twee keer. Dat geeft zelfvertrouwen voor zondag.” Het lukte Cercle in 2025 nog niet om twee keer te scoren in een wedstrijd.

Zondag staat de Vereniging voor een mogelijk nog belangrijkere match. Dan gaat het op bezoek bij Anderlecht, op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Groen-zwart lijkt daar een overwinning nodig te hebben om de play-downs te vermijden. Feldhofer bevestigde na de match dat hij met het oog op het duel tegen Anderlecht aanjager Hannes Van der Bruggen al tijdens de rust naar de kant haalde. “We hebben vandaag getoond dat we het nog kunnen”, sprak hij vol zelfvertrouwen. “Zondag wordt een heel andere wedstrijd, met veel meer druk. Maar daar kan deze ploeg mee om. Daar ben ik zeker van.”