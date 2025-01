Cercle Brugge klopt tienkoppig Dender met kleinste verschil, Feldhofer blijft ongeslagen

Dender heeft zaterdagnamiddag in eigen huis op de 22e speeldag van de Jupiler Pro League met het kleinste verschil de duimen moeten leggen voor Cercle Brugge: 0-1.

De Kadavers kregen na negen minuten al een eerste klap te verwerken, toen David Hrncar te driest maar ongelukkig met zijn studs doorging op de enkel van Lawrence Agyekum en vroegtijdig moest gaan douchen. Dender-coach Vincent Euvrard greep tactisch in en wisselde vroeg, maar kon niet voorkomen dat de Bruggelingen even voor het halfuur verdiend op voorsprong kwamen via Ibrahim Diakité (28.), die zijn eerste van het seizoen voorbij Michael Verrips binnenlegde. Felipe Augusto miste even later een grote kans op de 0-2, en de thuisploeg kwam voor rust niet verder dan schade beperken.

Na de thee speelde Dender vanuit een sterke organisatie, waardoor Cercle, zelfs met een man meer, lange tijd weinig gevaar meer kon creëren. De Oost-Vlamingen geraakten zelf ook met moeite in het vijandige zestienmetergebied en liepen met een man minder achter de feiten aan. Invaller Alan Minda kreeg voor de Vereniging nog de grootste kans van de match, maar Verrips voorkwam de 0-2.

Cercle verloor sinds de komst van coach Ferdinand Feldhofer begin december niet meer, en telt intussen 27 punten. Daarmee hebben de Bruggelingen de degradatiezone voorlopig vaarwel gezegd en zich in de middenmoot genesteld, waar ook Dender (28 ptn) zich bevindt.