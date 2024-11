Cercle Brugge klopt Hearts en doet goede zaak in klassement

Cercle Brugge heeft donderdagavond op de vierde speeldag van de competitiefase in Conference League het Schotse Hearts met 2-0 over de knie gelegd. De Vereniging draait zo bovenin mee met zeven punten en doet een goede zaak met het oog op een verder Europees parcours.

Na een flauwe openingsfase kregen de toeschouwers in het Jan Breydelstadion pas in het tweede deel van de eerste helft doelgevaar te zien. Nils de Wilde zag zijn poging verdwijnen in een hoekschop, en voormalig Beerschot-spits Lawrence Shankland had de 0-1 aan de voet, maar zijn hakje ging net naast. De Bruggelingen kwamen in het slot van de eerste helft toch op voorsprong, toen Malamine Efekele (40.) na een mooie aanval de openingsgoal in de korte hoek binnenlegde voorbij doelman Craig Gordon.

Na de thee probeerde Hearts gelijk te maken, maar Maxime Delanghe stond telkens pal om zijn netten schoon te houden. Op kansen voor Thibo Somers en Paris Brunner na kwam Cercle niet meer in het stuk voor, en tien minuten voor tijd kregen de Schotten een strafschop op aangeven van de VAR na hands van Ibrahim Diakité. Shankland zette zich achter de bal, maar trapte hem buiten het doelkader. De Bruggelingen drukten in de slotfase nog even door, en Gary Magnée (90.) legde met een afgeweken schot de 2-0 eindstand vast.

Binnen twee weken maakt de Vereniging de verplaatsing naar het Sloveense Olimpija Ljubljana, op de vijfde speeldag van de competitiefase.