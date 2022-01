Cercle Brugge klopt geteisterd Eupen met 0-2

Eupen speelde hun eerste wedstrijd na de winterstop tegen Cercle onder voorbehoud. Groen-zwart acteerde niet al te sterk tegen het veredelde B-elftal van de Panda’s. De bevrijding kwam er pas diep in de tweede helft met twee goals in vijf minuten via Somers en Hotic op penalty.

Eupen voetbalde zondagnamiddag aan de Kehrweg onder voorbehoud, nadat de Pro League de vraag om het duel uit te stellen had afgewezen. De ploeg uit de Oostkantons liet de voorbije week weten dat men met een stevige uitbraak van het coronavirus te kampen had. Van de veertien spelers die dit seizoen 1.000 speelminuten of langer wisten te verzamelen, stonden er zes tussen de lijnen. Onder hen vier verdedigers en een doelman. Ondanks de vele positieve gevallen kreeg de club uit de Oostkantons dus toch, zij het een fel vertimmerd elftal op de been.

Veel jeugdspelers

Bij Cercle moesten ze vooral speculeren of afwachten op welke elf bij Eupen tussen de lijnen zouden komen. Heris, Peeters en Prevljak waren er bijvoorbeeld als sterkhouders niet bij. Déom, Magnée en Keita zijn normaal geen basisspeler, maar begonnen toch aan de wedstrijd. Nanah zat dit seizoen nog maar één keer in de selectie en ook hij moest uit noodzaak aan de match beginnen. Op de bank zaten dan dus vooral veel jeugdspelers, geen ervaring op het hoogste niveau zodat de nieuwe Griekse assistent-trainer Valkanis bij de thuisploeg niet veel wisselmogelijkheden had.

De vraag tot uitstel werd zaterdag overigens nog eens ingediend. Volgens de club waren de voorwaarden om het duel uit te stellen meer dan vervuld. Uit protest en om dat statement duidelijk te maken poseerden de spelers net voor aanvang van de match met de rug naar de camera.

Bij Cercle, dat de match zoals een ander voorbereidde en zaterdag in de namiddag reeds op afzondering trok naar een hotel in Spa, hadden ze minder zorgen om corona. Twee spelers legden de voorbije week wel een positieve test af en verbleven in quarantaine. In vergelijking met de gewonnen derby op tweede kerstdag kwam Daland terug uit schorsing. Hij speelde centraal achterin naast Popovic. Sousa bleef op de bank en voorin nam Millan de plaats in van Matondo. Miangue bleef linksachter en die speelde tegen zijn gewezen club.

Aarzelende start

Beide teams kenden een aarzelende start en de thuisploeg kreeg de opdracht om bij balverlies zo snel mogelijk de posities weer in te nemen. Op die manier kreeg Cercle minder ruimte om iets te forceren. Het moest dan maar van stilstaande fasen komen. Een hoekschop ging richting Daland aan de eerste paal, maar Magnée stond op de goede plek om op te ruimen.

Het vervolg van de eerste helft werd een aaneenschakeling van slechte passen en overtredingen. Cercle geraakte moeilijk in de combinatie en Eupen rekende voorin vooral op de snelheid van N’Dri, al lukte dat bij momenten niet zo goed. En ook Keita zijn vizier stond bij een schot niet op scherp afgesteld. Aan de overzijde viel een kopbal van Deman nog bovenop de dwarsligger.

Cercle speelde in de eerste helft te voorzichtig om de thuisploeg te ontwrichten. En miste voorin misschien wel de snelheid en de creativiteit van een Matondo zoals in de voorbije matchen. Een 0-0 bij de rust was dan ook een logisch.

Vitinho

Vitinho kwam bij aanvang van de tweede helft Decostere vervangen. De West-Vlaamse rechtsachter kreeg al vroeg in de eerste helft een geel karton onder de neus geduwd door scheidsrechter Dierick. De eerste poging was meteen één voor Cercle, maar Millan kon zijn afstandsschot niet goed richten. Meteen daarna opnieuw groen-zwart. Op een vrije trap van Hotic werd bij Eupen de inlopende Miangue vergeten, maar zijn deviatie ging naast.

Net voor het uur kwam Denkey voorin Millan vervangen. Misschien kon de jonge aanvaller uit Togo wel iets forceren bij de bezoekers. Het begon wel beter te draaien bij groen-zwart. Denkey bediende na een een-twee met Van der Bruggen van aan de achterlijn Somers, maar zijn schot ging over. Ondertussen moest de thuisploeg reeds twee vervangingen doorvoeren bij Nanah en Déom die het fysiek moeilijk kregen. Het bleef voor Cercle wachten op dat goede moment of tot die bal eens goed viel. En daar kwam toch dat doelpunt. Lambert kopte een verre inworp van Miangue knullig tegen zijn ploegmaat Amat aan. Somers aarzelde niet knalde meteen de bal voorbij Himmelmann in doel.

De doelman van Eupen kon daarna verhinderen dat Denkey de bal richting doel kon koppen. Maar in de herneming ging het mis. Magnée wilde de bal ontzetten, maar raakte vooral Deman. Scheidrechter Dierick wees naar de stip. Hotic zette zich achter de bal én Himmelmann op het verkeerde been: 0-2. Wedstrijd gespeeld.

Door die winst, zij het onder voorbehoud, heeft Cercle nu 28 punten uit 22 matchen, een bijkomende clean sheet en een stevigere stek in het midden van het klassement.

(ACR)