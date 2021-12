Cercle Brugge klopt Club in stadsderby met 2-0

Groen-zwart trok de goede lijn van de voorbije weken door en klopte stadsgenoot Club met twee goals verschil en verdiend. De landskampioen speelde een zeer slappe partij, maar dat was de verdienste van groen-zwart dat weinig bij de bezoekers toeliet. Uitgerekend twee verdedigers die opnieuw in de basis stonden, Miangue en Sousa, zorgden voor de goals. Didillon voor een clean sheet.

Bij Cercle moest Dominik Thalhammer vooral defensief sleutelen aan zijn ploeg. Daland en Utkus waren geschorst, Utkus geblesseerd. Zij werden vervangen door Popovic, Sousa en Vanhoutte. Als linksachter kreeg Miangue de voorkeur op Velkovski. Bij Club had Philippe Clement meer luxe en hoefde hij ook niet te wisselen in de ploeg die eerder deze week OH Leuven uitschakelde in de beker.

In de openingsfase was er bij Cercle een voorzet van Decostere tot bij Somers, maar in plaats van te koppen keerde de Bruggeling zijn rug naar de bal en weg was de toch wel unieke mogelijkheid voor Cercle, want Mignolet was uitgeteld. Luttele minuten later was daar opnieuw groen-zwart. Matondo werd nog meer eens op zijn snelheid uitgespeeld. Hij bediende vanop links Deman, maar die miste zijn controle en had toen teveel tijd nodig om eventueel te kunnen besluiten. Meteen waren dit twee goede kansen voor de thuisploeg nadat Club het best aan de derby was begonnen.

Olivier Deman probeert voorbij Simon Mignolet te geraken. © BELGA

Sinds de laatste winst van Cercle tegen Club hadden beiden voor aanvang in de competitie tien keer tegen elkaar gespeeld. Zeven keer kon blauw-zwart winnen en drie maal was er een gelijkspel. In de heenwedstrijd kwam er een late goal van Waldo die goed was voor een punt.

Ondertussen was de openingswedstrijd van de laatste speeldag in 2021 een half uur weg en was er vooral bij Club weinig drive om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Cercle geraakte meer in zijn spel dan dat Club dit kon doen. Iets voorbij het halfuur dan toch eens blauw-zwart. De Ketelaere had een goede actie nabij de doellijn, bereikte Vormer, maar de aanvoerder kraakte zijn schot en zo kon Didillon over de lat tippen.

David Sousa en Charles De Ketelaere © BELGA

Cercle toonde in de eerste helft voldoende werklust maar miste voorin aan kwaliteit om Club ongerust te maken. Blauw-zwart speelde dan weer niet veel klaar in die eerste 45 minuten en zo werd bij een 0-0 gerust.

Geen vervangingen bij aanvang van de tweede helft. Club leek iets gretiger te starten, maar het spelbeeld bleef hetzelfde en toen viel die eerste goal tegen. Hotic kon een vrije trap nabij de kleine rechthoek droppen. Bij blauw-zwart kregen ze de bal niet weg en daar was Miangue om het leer voorbij Mignolet te prikken.

Senna Miangue viert de 1-0. © BELGA

Club moest nu komen, maar veel overtuiging zat er niet in. En er was tevens een goede Didillon die zijn ploeg bij momenten kon recht houden. Eerst op een schot van Vormer, daarna op een unieke mogelijkheid van Rits die van dichtbij koppen. Lang knalde dan ook nog eens op het achterwerk van Decostere. Ondertussen leken ze bij Cercle naar hun tweede adem te zoeken en werd met Dost bij Club een aanvallende kracht ingebracht.

De gelijkmaker bleef uit, al kregen ze op een bepaald moment bij Cercle de bal achterin niet weg, maar ook bij Club was er niemand om te besluiten. Het zat groen-zwart in die fase dan ook even mee. Naar het einde toe kwam er achterin meer ruimte bij de bezoekers en dat is iets wat Matondo graag heeft. Hij kon met in zijn rug twee verdedigers alleen op Mignolet afgaan, maar de keeper tikte de bal uit de benedenhoek.

Meteen daarna was daar opnieuw Matondo, met een raket op de dwarsligger. Cercle solliciteerde duidelijk naar de tweede goal en kreeg die ook bij het ingaan van de toegevoegde tijd. Opnieuw Matondo zette zichzelf, zij het iets te gemakkelijk voorbij Mechele en Sobol, bediende voor doel de vrijstaande Sousa die de aanval op gang had gebracht en de bal tegen de touwen prikte. 2-0 en zo geen 100ste winst in de stadsderby voor Club dat ondermaats presteerde.

Sousa scoort de 2-0. © BELGA

Cercle snoepte dit seizoen met deze winst de buren vier punten af. De spelers ontvouwden na afloop een spandoek met ‘Ploeg van ’t Stad’. Groen-zwart kan met 25 punten tevreden de winterstop in en komt hiermee gedeeltelijk op een tiende plaats. Een gefrustreerde Lang kreeg na afloop nog een tweede gele kaart. De Nederlander kon in de spelerstunnel ook niet het logo van Cercle laten hangen. Club zal nu toch de nodige rust moeten nemen, voldoende recupereren en hopen dat de concurrentie straks en maandag bovenin wat steken laat vallen.

(ACR)

De spelers van Cercle vieren de overwinning. © BELGA