Cercle Brugge klopt Anderlecht in eerste thuismatch

Cercle Brugge had voor de eigen supporters iets recht te zetten na het verlies van vorige week op promovendus Westerlo. Groen-zwart versloeg meer dan verdiend Anderlecht met 1-0 dankzij een goal een kwartier voor het einde van nieuwkomer Torres.

Bij Cercle bleef Miangue geblesseerd aan de kant. In zijn plaats kwam Torres. De nieuweling overgekomen van AS Monaco maakte op die manier zijn debuut. De geschorste Popovic werd centraal achterin vervangen door Utkus. Voorin kreeg Deman de voorkeur op Denkey.

De jonge West-Vlaamse aanvaller uit Knokke-Heist zorgde vorig seizoen tegen Anderlecht al vrij vroeg voor een voorsprong, maar Zirkzee kon toen voor paars-wit het tij doen keren. Opvallend: Majecki stond onder de lat bij Cercle in de plaats van Warleson. Nochtans speelde de Braziliaan vorig weekend op Westerlo een zeer knappe match en behoedde hij zijn ploeg van een grotere nederlaag.

De wedstrijd werd op gang getrapt door vier abonnementhouders, op uitnodiging van trainer Thalhammer. Scheidsrechter Boterberg hield van in het begin de leiding strak en gaf in de openingsfase al meteen twee gele kaarten voor Anderlecht.

Hoofdrol voor de scheidsrechter

Na het applaus voor Miguel Van Damme in minuut zestien liet de arbiter uit Oostende zich opmerken bij een 1-0 voor de thuisploeg. Door de hoge druk van Cercle liet Delcroix zich in de zestien zomaar de bal afsnoepen door Hotic. Ueda legde vervolgens simpel in doel. Vreemd was dat de scheidsrechter een fout had gezien op de Anderlecht-verdediger en zo ging het feestje bij de thuisploeg niet door.

De Japanner van Cercle gaf Anderlecht in het begin van de match overigens al een eerste waarschuwing. Ueda had een knappe kapbeweging in huis, op zijn voorzet was echter niemand voor doel om eventueel te besluiten.

Cercle bleef de betere ploeg. Iets voorbij het halfuur tikte doelman Van Crombrugge een vrije trap van Hotic uit zijn doel. Tijdens die fase zou Ishaq een stevige por uitgedeeld hebben aan Lopes Da Silva en na het zien van de beelden werd hij door Boterberg met rood van het veld gestuurd. Hotic mocht opnieuw trappen, net buiten de zestien. Dit keer ging zijn bal via muur in corner. Op de die hoekschop had Deman ook nog een puntertje in huis, maar Trebel hield de bal voor de lijn.

Debuut voor jarige Ravych

Cercle bleef baas, maar de goal bleef uit en Utkus werd bij de thuisploeg geblesseerd vervangen door de jonge Ravych. De voetballer uit Kuurne maakte zo precies op zijn 20ste verjaardag zijn debuut in de hoogste klasse. Ondertussen stond het 7-0 in de hoekschoppen. En ook de achtste leverde niets op. Anderlecht kon daartegenover zeer weinig brengen en hoopte zonder kleerscheuren de rust te bereiken. Wat hen ook lukte.

In de tweede helft greep Mazzu in bij de bezoekers door Silva in te brengen in de plaats van Ashimeru. Dit leek weinig verandering te brengen, maar na een zeer knappe aanval over veel stationnetjes kwam de bal bij Amuzu, die liet de 0-1 liggen door laag bij de grond te koppen en zo strandde zijn ultieme kans op de onderkant van de lat. Na bijna een uur was dit een eerste keer Anderlecht.

Doelpunt op de counter

Cercle liet het tempo zakken, plooide bij momenten iets te ver terug en was iets te overhaast voorin. Anderlecht kreeg meer ruimte en bracht in minuut zeventig Refaelov in. Dat gaf Cercle de kans om eens te counteren. Deman, aan een goede wedstrijd bezig, zette op links Debast in de wind, bracht de bal kort voor tot bij Torres.

De linksachter tikte binnen. Een doelpunt bij zijn debuut voor de Fransman. Daar bleef het bij en zo won Cercle meer dan verdiend met het kleinste verschil en komt zo naast Anderlecht in de rangschikking. Volgend weekend trekt groen-zwart naar Standard.

(ACR/ Foto Belga)