Cercle Brugge klimt naar tweede plaats na zege Achter de Kazerne

Cercle Brugge heeft zaterdag een 0-2 zege geboekt bij KV Mechelen op de 12e speeldag in de Jupiler Pro League. Achter de Kazerne troffen Kévin Denkey (54.) en Kazeem Olaigbe (73.) raak. De ploeg van Miron Muslic springt naar de tweede plaats.

Na een kansarm wedstrijdbegin was er voor het halfuur opwinding aan weerskanten. Een afgeweken kopbal van Popovic belandde tegen de Mechelse lat. Na een verre uittrap van Coucke kwam de bal bij Storm terecht. Warleson duwde het schot van de KVM-buitenspeler naast. Even later behoedde Bates het team van Steven Defour voor een achterstand. Hij redde op de lijn na een afgeweken poging van Van der Bruggen.

Olaigbe opnieuw belangrijk

Na de pauze ging een knal van Van Hecke via Warleson tegen de paal. Een snelle counter later stond de 0-1 op het scorebord. Lemaréchal vond Denkey. Met een gekruist schot lukte de topschutter zijn tiende competitiedoelpunt van het seizoen. Warleson stond nog pal op een kopbal van Cobbaut. Dan was het moment aangebroken van de ingevallen Olaigbe.

De belofte-international zette Bates in de wind en maakte zijn eerste goal voor de Vereniging. Warleson verhinderde de aansluitingstreffer op pogingen van Lauberbach en Bassette. Aan de overzijde ging de bal in de toegevoegde tijd op de stip na hands van Vanlerberghe. Denkey trof de paal en trapte binnen in de herneming, maar dat is niet toegelaten. Lang zal Cercle Brugge daar niet om malen. Malinwa blijft achter met een pijnlijke 1 op 18.

Dankzij de zege wipt Cercle Brugge met 21 punten naar de tweede plaats, naast Anderlecht. Paars-wit speelt om 20u45 tegen OH Leuven. KV Mechelen is met 11 punten pas 13e.