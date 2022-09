Cercle Brugge kan tegen ongeslagen leider Antwerp niets waarmaken

Cercle Brugge kon leider Antwerp weinig in de weg leggen en zo heeft The Great Old het clubrecord van acht matchen op rij zonder puntenverlies beet. Groen-zwart verloor met 0-2 en blijft ondertussen laatste, zonder opnieuw te kunnen scoren.

Trainer Thalhammer wijzigde zijn elftal dat met 4-0 verloor in de Brugse derby niet veel. Deman keerde na een blessure terug in de ploeg in de plaats van Francis. Daland mocht tegen Club niet aan de match beginnen. De trainer wilde hem op die manier motiveren om beter te doen. Hij geraakte in aanloop naar de match tegen de leider echter geblesseerd, na een trap op de knie tijdens de training. Voor Vanhoutte kwam de match nog te vroeg, Somers zou komende week bij de groep aansluiten en Kehrer was nog steeds geblesseerd. Miangue keerde terug in de selectie en mocht tegen de ploeg uit zijn geboortestad op de bank beginnen.

De fusie tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen zorgde voor een wedstrijdbal, in aanwezigheid van de bevoegde Antwerpse schepen en de Brugse burgemeester de Fauw, al werd die laatste op een gefluit vanuit de Cercletribunes verwelkomd.

Antwerp ging in Brugge op zoek naar een clubrecord of acht keer winst op een rij. Men rekende hiervoor op de ervaring van De Laet en Nainggolan. Zij kregen nog eens een basisplaats. Stengs moest op zijn beurt licht geblesseerd toekijken. Valencia was de derde wijziging in het elftal van Van Bommel.

Cercle leek zich in de aanvangsfase niet in te graven en zocht geregeld het strafschopgebied van Antwerp op. Maar bij de eerste keer aan de overkant was het meteen prijs. Doelman Butez bereikte met verre ingooi Ekkelenkamp. Hij zette met een lange run Torres simpel in de weg en vond voor de goal Janssen die zoiets niet liet liggen. 0-1 bij de eerste aanval van de leider al zag het er bij Cercle defensief niet goed uit.

Dino Hotic en Sam Vines © BELGA

Antwerp probeerde verder de wedstrijd te controleren. Bij groen-zwart moest Torres, tot dan al een paar keer in de fout, zij het echter geblesseerd vervangen worden. In zijn plaats kwam Miangue, net voordat Butez een vrije trap van Hotic aan de verste paal uit zijn doelvlak kon tikken. En ook The Great Old moest een vervanging doorvoeren. Ekkelenkamp, die voordien werd aangetikt, werd vervangen door Gerkens.

Na ruim een half uur lag het spel nogmaals stil, dit keer na een duel tussen Yusuf en Van der Bruggen. De bezoekers speelden bij momenten voetbal waarbij men soms net geen overtreding veroorzaakte. Bij één van die vele fasen zag de scheidsrechter net buiten de rechthoek toch een fout. Een zaak voor Hotic, maar Butez bokste de bal uit zijn kooi.

Bij Cercle bleef het zoeken, zij het zonder de nodige creativiteit. Opnieuw kwamen er weer weinig ballen vanop de flanken en koos men voor die lange trap van achterin. Antwerp, niet echt groots, bleef volwassen voetballen en wachtte het goede moment af om toe te slaan. Zo kabbelde de wedstrijd bij een 0-1 voort richting de rust.

De tweede helft begon met enkele wissels. Bij Cercle kwam Ravych in de plaats van Marcelin en Francis in de plaats Van der Bruggen. Antwerp bracht Bataille in de plaats van De Laet. Na ruim tien minuten moest ook Deman, zij het uit voorzorg, naar de kant en zo maakte Gboho zijn debuut. Net daarvoor had Popovic een mooie gelegenheid om aan te leggen, maar zijn schot was te slap om Butez in moeilijkheden te brengen.

Toby Alderweireld scoort de 0-2 voor Antwerp, zijn eerste in de Jupiler Pro League. © BELGA

Cercle kreeg ondertussen enkele kleine kansjes, maar uniek doelgevaar creëren, laat staan scoren bleef nogmaals moeilijk. Net op het moment dat Cercle toch wat druk kon ontwikkelen sloeg Antwerp toe. Nainggolan bracht een hoekschop voor doel en Alderweireld kon ongehinderd naar de eerste paal komen om binnen te koppen.

Een efficiënt Antwerp kon de resterende tijd controleren, want Cercle had niets meer in huis. Majecki hield nog een derde goal uit zijn doelvlak, maar zijn ploeg kon opnieuw niet scoren zo blijf je laatste. 5 op 24 is te weinig voor een team met top acht ambities. Volgend weekend zal er tegen KV Oostende toch moéten gewonnen worden.

(ACR)