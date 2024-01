Cercle Brugge is op trainingskamp in Monaco: “Samen naar oplossingen zoeken”

Cercle Brugge vertoeft momenteel in Monaco waar men het vervolg van de competitie aan het voorbereiden is. “Vorig seizoen kwamen we vanuit een positie die niemand voor ogen had. De komende tien matchen willen we ons opnieuw profileren om de plaats die we in het eindklassement voor ogen hebben te realiseren”, stelt trainer Miron Muslic.

Cercle Brugge verblijft tot en met zondag in een hotel in de schaduw van het Stade Louis II van AS Monaco. De trainingen hebben plaats in La Turbie, het Centre de Performance van Cercles eigenaar waar diverse faciliteiten worden gebruikt. “Even weg zijn uit onze vertrouwde omgeving geeft ons als groep nieuwe energie”, vindt Muslic. “Deze week brengen we heel wat tijd samen door. In een normale trainingsweek op Cercle vertrekken de spelers na de lunch. Hier hebben we de volledige dag en kunnen we zowel tactisch, technisch als fysiek met hen bezig zijn.”

Efficiëntie

Maandag werd één en dinsdag twee keer getraind. Op een van de andere terreinen was AS Monaco aan het werk en kwam Radoslaw Majecki, Cercles doelman vorig seizoen, de Brugse groep groeten. Sinds woensdag wordt er enkel ’s morgens getraind. Niet erg verschillend met een trainingsweek in Brugge. “Hier willen we fysiek een volgende stap zetten. Er zijn ook nieuwe spelers zoals Felipe Augusto en Erick Nunes die zich dienen aan te passen. Tactisch zijn er dan weer belangrijke onderwerpen. We willen vooruitgang boeken, in onze verdedigende structuur, hoe we ons doel dienen te beschermen. Onze omschakelingen zorgen voor dreiging maar we moeten efficiënter zijn. Ook daaraan wordt gewerkt.”

Jong en ambitieus

In de reguliere competitie zijn 20 van de 30 matchen gespeeld. Na die tien matchen wil Cercle er nog een vervolg aan breien met de play-offs. “Dat is inderdaad het hoofddoel. We staan dicht bij dit objectief. We zijn Cercle, jong en ambitieus. We zullen er alles aan doen om onze ambitie waar te maken. We slaagden er vorig seizoen al in. Dat was toen fantastisch”, aldus Muslic.

Op het trainingskamp zijn er elke avond activiteiten voorzien, zowel met de spelers als de trainersstaf. Op woensdag was er een nutritionele workshop door Lara Steenwegen, vrijdag volgt een workshop door een mental coach. Verder zijn er groepsactiviteiten, een teambuilding en gezelschapspellen. In het begin van de week werden de spelers in groepen opgedeeld. Zij doen elke avond een activiteit voor punten. Wie aan het eind van de week wint, wordt hiervoor beloond. De verliezende groep dient in koor een lied voor te bereiden.

Groepsgevoel

“Voor een jonge groep als Cercle is het belangrijk dat ze dit alles samen kunnen doen, samen naar oplossingen zoeken. Die nieuwe generatie trekt graag met elkaar op. Het groepsgevoel zien we hier duidelijk terug. Als de spelers elkaar naast het veld begrijpen, zullen ze dat nog meer doen op het veld. Communicatie is daarbij zeer belangrijk. Momenteel hebben we twaalf, dertien nationaliteiten in onze kleedkamer.”

Zaterdag om 17 uur volgt de voltallige groep de competitiewedstrijd van AS Monaco tegen Reims. In de voormiddag (11 uur) speelt Cercle twee vriendschappelijke wedstrijden, tegen de beloften van AS Monaco en Nice. “In totaal 120 minuten, waarin ik het maximale verwacht van mijn groep. Met het oog op de eerste competitiematch in Genk zullen sommigen 75 minuten spelen, anderen 90 minuten”, besluit Muslic. De groep stapt dan zondagmiddag het vliegtuig op richting België. (ACR)