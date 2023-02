Cercle Brugge is na match in Eupen onthutst, vooral in de VAR en dient klacht in

Cercle Brugge geraakte zaterdagavond in het Kehrwegstadion van Eupen niet verder dan 2-2, maar gaat maandag het Referee Departement uitleg en een reactie vragen waarom de VAR bij bepaalde cruciale fasen niet tussenkwam. “Het is niet omdat je na een kwartier met tien valt dat je geen rood meer hoeft te trekken”, klinkt het bij groen-zwart.

Miron Muslic wilde na de knappe derby niet echt ingaan op het woord decompressie maar zijn jongens waren niet op de afspraak. Dit gaf hij na de match ook toe. “Voor de eerste keer in vele weken, zelfs maanden kan dit gebeuren. We blijven het jongste team van de reeks. Ik heb de spelers meteen na de match duidelijk gemaakt dat we het beter hadden moeten doen. Zeker als je na ruim een kwartier tegen tien komt te staan.” Scheidsrechter Bram Van Driessche werd niet geholpen door de VAR. “Wat de leiding betreft ben ik geen coach die om kaarten voor de tegenstander gaat vragen”, aldus Muslic.

Over de grens

Eupen voetbalde vooral in de eerste helft over de grens van het toelaatbare. Brandon Bayie kreeg terecht rood na een drieste tackle op de eerste doelpuntmaker Abu Francis. De Ghanees zijn been lag open en hij ondergaat maandag een scan om te zien hoe ernstig die blessure is. Ook zijn enkel is getwist. Konan N’Dri zette nadien zijn studs op de voet van Olivier Deman en in het begin van de match deed Djeidi Gassama hetzelfde bij Christiaan Ravych.

Diezelfde Gassama had nadien eigenlijk nooit de rust mogen halen. Op een diepe bal kwam hij te laat en plantte hij aan een hoge snelheid zijn studs op de borstkas van de uitlopende Radoslaw Majecki die aan de rust moest worden vervangen. “De studs van de Eupense aanvaller stonden in de borstkas van de doelman en er was ook bloed te zien. Hij had nadien moeite met ademen en hij werd ter observatie opgenomen in het ziekenhuis op de dienst cardiologie. Onderzoek in het ziekenhuis bracht een scheur in de borstspier aan het licht. Ondertussen mocht Majecki het ziekenhuis opnieuw verlaten, maar de doelman staat wel zo’n zes weken aan de kant. “Het is een aderlating dat we Radek de komende weken moeten missen, maar tegelijk zijn we opgelucht dat hij opnieuw thuis is en aan zijn revalidatie kan beginnen”, aldus sportief directeur Carlos Avina.

Zelfs geen geel

Bij die fase had Gassama donkerrood moeten krijgen, maar de arbiter trok zelfs geen geel. En de VAR, bemand onder leiding van Oostendenaar Jan Boterberg, kwam hier onbegrijpelijk niet in tussen. “In het verleden hebben we de scheidsrechters en het Referee Department telkens op een constructieve wijze benaderd. We hebben begrip dat hun werk moeilijker wordt wegens de snelheid en de evolutie van het spel. Wel is het zorgwekkend dat er week na week fouten worden gemaakt die het imago en de reputatie van onze competitie aantasten. We dienen klacht in bij het Referee Department en verwachten een duidelijk signaal”, besluit Avina. (ACR)