Cercle Brugge is na de match op Antwerp niet mals over de wedstrijdleiding

Geen verjaardagscadeau voor Cercle Brugge dat zondag 124 jaar bestond. Het was eerder een paasgeschenk voor thuisploeg Antwerp dat eerst via een knullige owngoal van Boris Popovic de voorsprong van groen-zwart ongedaan kon maken. In het slot greep The Great Old via strafschop zelfs nog de drie punten.

Het vermeende handspel net binnen of buiten de zestien meter van Thibo Somers en die dubieuze en beslissende penalty zet kwaad bloed bij Cercle. “Het is een beetje het verhaal van ons dit seizoen”, zucht trainer Miron Muslic. “Al maanden proberen we op een sportieve manier te knokken voor een plaats bij de eerste acht, maar het is geen eerlijke strijd. Ik ben ontzettend ontgoocheld en het is bijzonder jammer voor Cercle. Ik ben wel tevreden over de prestatie van mijn spelers. Zij deden wat ik van hen verlangde. Helaas zonder punten. Onze ambities worden systematisch verwoest. Het is een strijd die we gewoon niet kunnen winnen. Maar we blijven strijdvaardig en zullen er alles aan doen om de zes punten die er nu nog te winnen zijn binnen te rijven.”

Het was overigens al penalty nummer veertien die Cercle dit seizoen om de oren kreeg. Groen-zwart blijft hiermee aan kop in Europa. Op plaats twee staat het Duitse Bochum (13), gevolgd door het Schotse Aberdeen (12). “We mogen de eerste acht niet halen en er niet bij zijn in de Europe play-offs”, uit technisch directeur Carlos Avina zijn ongenoegen. Hij verwees onder andere naar de voorafgaande wedstrijd tussen Anderlecht en Westerlo waar de bezoekers een terechte strafschop niet kregen en naar de avond ervoor waar Gent tegen Union er wel een kreeg. “Dit is onbegrijpelijk, onverklaarbaar. Soms lachwekkend. Ook wij hadden op Antwerp een elfmeter kunnen krijgen toen Yann Gboho de bal beroerde en het leer tegen de hand van een verdediger kwam. Dit werd zelfs door de VAR niet bekeken. Het is week na week dat we in zo’n situatie komen. Vorige week tegen Kortrijk winnen we wel, maar na drie minuten reeds werd een goal van Ayasa Ueda na lang beraad door toedoen van de video-ref afgekeurd wegens buitenspel. De speeldag ervoor tegen Genk kwam men niet tussen in het slot bij die zogenaamde schouderduw op Olivier Deman.”

Daarvoor in Eupen was er ook nog de trap op de borst bij doelman Radoslaw Majecki waar de speler van de thuisploeg zelfs geen gele kaart kreeg van de scheidsrechter, dezelfde ref overigens als zondagavond op Antwerp. “Voor deze mooie, uitdagende competitie is dit weinig professioneel. Wat kunnen we er aan doen?” baalt Avina. “Niet veel. Enkel de volgende match winnen.”

Cercle heeft het nu niet meer in eigen handen om na de reguliere competitie bij de eerste acht te komen. Een zes op zes tegen STVV en op Zulte Waregem is nodig en dan moet men nog rekenen op misstappen van de concurrerende teams. (ACR)