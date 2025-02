“Cercle Brugge is geen team voor tweede klasse”: nieuwe coach Ferdinand Feldhofer maakt snel naam

Het was een onbekende naam, de coach die Cercle Brugge op 10 december voorstelde als opvolger van Miron Muslic – een contract tot juni 25. Ferdinand Feldhofer, Oostenrijker, 45 jaar, na successen bij Wolfsberger en Rapid Wien weggeplukt bij het Georgische Tbilisi. Waarop de coach wel meteen naam maakte: pas in de tiende match onder Feldhofer, zaterdag op Genk, verloor Cercle onder Feldhofer voor het eerst. Kennismaking met de coach en de mens, goedlachser dan de onverstoorbare man langs de zijlijn. Met dank aan zijn vrouw.

Van de voorlaatste degradatieplaats naar een quasi veilige negende plaats. Voor jou niet eens zó verrassend, bij jouw aanstelling zei je meteen dat Cercle te veel kwaliteit had voor die voorlaatste plaats. Vertel.

“Het is geen geheim dat ik een paar jaar geleden al dicht bij Cercle stond. Om een of andere reden ging dat niet door. Maar ik ben Cercle en de hele Belgische competitie van dichtbij blijven volgen. Ik kende Somers, Van Der Bruggen, Utkus… wist dat hier veel kwaliteit was, dat Cercle mits enige aanpassingen geen team was voor tweede klasse.”

Hoe komt het dat je na Rapid Wien bijna twee jaar zonder club zat?

“Omdat ik de juiste keuze wilde maken. Ik had best wel wat concrete opties. Ook Belgische, al was Kortrijk alleen via tussenpersonen. Maar in mijn analyses miste ik telkens voldoende kwaliteit. Uiteindelijk koos ik voor een avontuur in Georgië maar toen Cercle zich aanbood was de keuze snel gemaakt. Een club die helemaal beantwoordt aan mijn visie van voetballen, van opleiden….”

Een ve-re-ni-ging, coach! En een team dat elk jaar de top-8 moet kunnen halen, zei TD Rembert Vromant bij jouw aanstelling.

“Was ik hier bij de start van het seizoen geweest, mocht dat best de ambitie zijn. Nu wordt dat moeilijk. De ambitie blijft dezelfde als toen ik hier begon: in 1A blijven. Maar ik kijk noch naar boven, noch naar beneden. Match per match proberen te winnen, ik haat verliezen. Er wacht ons nog een zwaar programma.”

Na degradatiekandidaten Westerlo en Kortrijk nog respectievelijk Antwerp, Club en Anderlecht. Binnen twee weken zijn jullie beter gered, niet?

“Dat zou mooi zijn.”

De laatste match is op Anderlecht. Je pakte daar als verdediger van Rapid Wien vijftien jaar geleden een rode kaart.

“Oh ja? (denkt na) Juist. Geen beste herinnering dus.”

Toen je hier arriveerde wist je al dat met Kévin Denkey je topscorer zou vertrekken en inmiddels is je tweede topscorer Olaigbe ook weg.

“Cercle is nu eenmaal een opleidingsvereniging, dat is ingecalculeerd. En we vonden al vervangers. Daarom ook ben ik hier, om spelers beter te maken.”

Om Felipe Augusto beter te maken zodat Cercle hem binnen twee jaar kan verkopen voor nog een paar miljoentjes meer?

(glimlacht) “Dat zou mooi zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat Felipe nu verder staat dan Denkey twee, drie jaar geleden.”

Op de 1-4 in Ljubljana, een entree van jewelste, na konden jullie nooit meer dan één goal maken, dat blijft een probleem.

“Je zou ook kunnen zeggen dat we al in élke wedstrijd scoorden, toch ook speciaal? (lacht). We scoren nochtans hoog in expected goals, alleen maken we moeilijk af. Er wordt op oplossingen getraind, scoren vanop 5 meter is makkelijker dan vanop 20 meter bijvoorbeeld, maar scoren is toch altijd een kwestie van vertrouwen.”

Doet me denken aan Cisse Severeyns. Zijn coach bij Antwerp Georg Kessler zei hem bij de start van het seizoen: je blijft altijd staan, ik heb geen andere spits. En Severeyns werd op zijn 20ste Belgisch topscorer.

(lacht) “Geen slecht idee zoiets aan je spits te zeggen maar dat is niet altijd mogelijk.”

Ik heb hier toevallig een paar quotes bij van toptrainers. Pep Guardiola: ‘Het moeilijkste van voetbal is een goal maken.’

“Kan ik alleen maar volmondig beamen.”

Jullie pakken ook weinig goals. De defensie is secuurder en vooral: mag meer voetballen, minder lange lellen vooruit dan onder Muslic. En dat appreciëren de spelers blijkbaar.

“Ze mogen andere oplossingen zoeken, ja. Voor mij is dat een belangrijk deel in hun ontwikkeling en ik zie daar nog veel progressie in mogelijk. Maar eens een lange bal is nu ook weer niet verboden, hoor.” (lacht)

Ha, heb hier ook een quote van Vincent Kompany: ‘De beste pass van een verdediger is een pass vooruit’.

(denkt na) “In principe in de meeste situaties juist.”

“Ik kan alleen maar zeggen dat Augusto nu verder staat dan Denkey twee, drie jaar geleden”

José Mourinho: ‘Voetbal is een spel op gevoel en op intelligentie’.

“Helemaal juist. Gevoelsmatig kunnen omgaan met de laatste minuut of minuten. De vijf minuten na een goal zijn de belangrijkste. Bijna even belangrijk als de fysieke of technische kwaliteiten van een speler. Waarbij de fysieke belangrijker zijn dan het intrinsiek voetbaltalent.”

Dat klinkt alsof de fysieke parameters voor jou héél belangrijk zijn.

“Ze zijn interessant, helpen fysieke targets voor de spelers op te stellen. Bij een selectie is het altijd een balans zoeken tussen de data van de spelers, hun fysieke paraatheid, en wat ze individueel kunnen bijbrengen in het gameplan.”

Ook belangrijk voor jou blijkbaar: peoplemanagement. Je organiseerde ook al etentjes en dartsavondjes met jouw staff?

“Connecting the people is heel belangrijk voor mij, ja. Waarbij ik graag iedereen laat meedenken, de coach is heus niet heilig.”

Leer je van topcoaches?

“Niet specifiek van één. Ik moet in mijn profcarrière wel 20, 30 coaches hebben meegemaakt en van elkeen heb ik wel wat opgestoken. Eén rode draad: ik hou van balbezit en zo mogelijk van dominant voetbal.”

Ten slotte, jouw landgenoot Ernst Happel: ‘Een dag zonder voetbal is een verloren dag.’

“Yes!”

Ben je zo fanatiek?

“Ach, als je elke dag de kranten leest, ben je sowieso al bezig met voetbal. Ik kijk elke dag zoveel mogelijk naar Belgisch voetbal, Oostenrijks voetbal, Engels voetbal… En als kind volgde ik véél sporten: skiën natuurlijk, tennis. Maar vooral voetbal dus. Ik dróómde van een carrière als profvoetballer.”

Dat is aardig gelukt: met Sturm Graz en Rapid Wien twee landstitels, 13 caps bij de nationale ploeg… Maar daarna verdween je plots twee jaar uit het voetbal.

“Coach worden, was eigenlijk nooit mijn ambitie. Toen ik in 2013 stopte met voetballen wilde ik eindelijk tijd maken voor mijn gezin. Ik zou niet terugkeren in het voetbal, dat was voor mij duidelijk. Ik ging werken in een softwarebedrijf, ging daarvoor zelfs terug naar school. Maar na goed twee jaar kwam die voetbalkoorts terug. Met de vraag van SV Lafnitz, een derdeklasser met potentieel. Ik twijfelde nog maar mijn vrouw zei: go en je gaat weer meer lachen (lacht). Ik heb het nog een half jaar gecombineerd met mijn werk, maar daarna was dat niet meer mogelijk en ging ik naar Wolfsberger en Rapid Wien.”

Waar je na een klein jaar werd ontslagen, bijna twee jaar werkloos bleef en toen naar Georgië trok. Vond je vrouw dat nog leuk?

(lacht) “Dat viel wel mee. Ze heeft haar eigen bedrijf als technisch consultant en blijft dus met de kinderen in Oostenrijk.”

Jij moet vanop afstand de sportcarrière van je kinderen volgen: jouw dochters Viktoria en Katharina zijn toppers in voltige, turnen op een paard is dat, en jouw zoon Nikolaus is al vijf jaar een beloftevol voetbaltalent in de Academyvan Red Bull Salzburg.

(trots) “Viktoria, 22, is zelfs wereldkampioene en Katharina, 20 was op dat WK derde of vierde, geloof ik. Ik probeer zoveel mogelijk op hun wedstrijden te zijn, was al in Frankrijk, in Zweden… Veel wedstrijden van mijn zoon kan ik niet volgen, al zie ik soms wel wat op video. Als hij met iets zit, kan ik hem wel wat raad geven natuurlijk, maar dat doe ik eigenlijk liever niet. Hij heeft daarvoor zijn coaches. En op die leeftijd luisteren ze toch niet naar hun vader.” (lacht)

Cercle portretteerde je bij je komst ook als natuurliefhebber? Bezocht je al ’t Zwin in Knokke-Heist?

“Ooh ja! Ik kom uit de Oostenrijkse bergen, I love nature! Ik wandelde al in Knokke, De Haan, doe elke avond een wandeltochtje in Brugge, in de stad dan wel. Lovely town, ik ben hier heel gelukkig.”

Als afsluiter een quote van Jürgen Klopp: ‘Ik kan alleen maar zeggen dat ik van mensen hou.’

“Ook daarom is Cercle Brugge, een vereniging waar iedereen heel tof met iedereen omgaat, een ideale club voor mij. Ik ben gelukkig een onderdeel van deze vereniging te mogen zijn.”