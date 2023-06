Cercle Brugge is aan het nieuwe seizoen begonnen

Cercle Brugge hernam maandagnamiddag in de schaduw van het Jan Breydelstadion de trainingen in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De technische staf is overigens zo goed als dezelfde van vorig seizoen. Enkel de Nederlander Noah Pluim is een nieuwkomer. Hij komt over van Sparta Rotterdam en vervangt de eerder vorig seizoen vertrokken Dylan Vanhaeren die voor de Rode Duivels koos.

Tijdens een training van zo’n anderhalf uur waren toeschouwers toegelaten, alsook voorzitter Thomas Tousseyn kwam de spelersgroep en de technische staf aanschouwen. Hij blikt nog even en uiteraard zeer tevreden terug op vorig seizoen. “Als je ziet dat Olivier Deman bekroond wordt met een plaats bij de Rode Duivels. Alsook zij die nu nog op het EK voor beloften actief zijn. Dat kan geen toeval zijn”, klinkt de voorzitter. “We zitten jaar na jaar in een stijgende lijn en ik denk dat het komende seizoen niet anders zal zijn. We hebben een lang seizoen gehad, maar die play-offs zijn in zijn geheel een meerwaarde geweest. Het waren matchen waarin het er nog meer om deed. Die ervaring kan in ons voordeel zijn. En zoals je ziet, iedereen heeft er zin in.” Het is een kortere voorbereiding in vergelijking met de voorgaande seizoenen. “De match tegen Antwerp, onmiddellijk tegen de kampioen, zal Cercle er staan. Hopelijk kunnen we er een zeer mooi feestjaar van maken, zowel sportief als alles wat ernaast wordt georganiseerd. Zoals je weet bestaat de Vereniging 125 jaar. Ik roep iedereen op om er mee getuige van te zijn”, aldus de voorzitter.

Binnen de spelersgroep ontbraken enkele vertrouwde gezichten. De nieuwe doelman Delanghe, Siquet en Deman zijn met de nationale U21 op het EK en spelen dinsdagavond om 18 uur om een ronde verder te geraken tegen Portugal. Bij een eventuele uitschakeling krijgt het drietal nog zeven dagen verlof vooraleer ze bij de groep aansluiten. Dat is ook zo voor Daland. Ook Denkey en de Japanner Ueda, die het voorbije weekend in het huwelijksbootje is gestapt, komen later. Doelman Majecki is ondertussen ook gehuwd en keert samen Marcelin na hun uitleenbeurt terug naar AS Monaco. Zij hebben na het ontslag van Philippe Clement nog geen nieuwe trainer en beginnen op 3 juli aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Mede daarom is het nog wat wachten om te zien welke speler van ASM bij Cercle kan worden gestald. Eén speler traint ondertussen wel met groen-zwart mee: de 20-jarige linkervleugelverdediger Jordan Semedo. Nieuwkomer en middenvelder Nils De Wilde, eveneens 20 jaar, was ook reeds te zien op de eerste training waar de spelers in een nieuwe outfit staken. Het nieuwe wedstrijdshirt voor de thuis- en uitwedstrijden wordt vrijdag voorgesteld. De Wilde moet in de eerste plaats de leemte opvullen na het vertrek van Charles Vanhoutte naar Union. Voor het overige valt het de komende weken af te wachten in hoever en welke interesse er is in andere spelers, zoals topschutter Ueda.

Dino Hotic zijn vriendin vroeg hem ten huwelijk. Hij is einde contract en verlaat Cercle transfervrij. David Sousa keert na zijn uitleenbeurt terug naar Brazilië. Robbe Decostere zijn optie in zijn verbintenis met Cercle werd gelicht. Ook Louis Torres, overgekomen van AS Monaco en het voorbije seizoen uitgeleend aan Rodez AF tekende present. Verder waren er Bruzzese, Popovic, Utkus, Miangue, Ravych, Francis, Da Silva Lopes, Van der Bruggen, Kehrer, Gboho en Somers. De doelmannen Langenbick en Standaert, alsook Coens, Schiffer, Lucker, Lietaert, El Bahri, Vanackere, Callens, Martlé en De Block maakten van bij Jong Cercle hun opwachting op de eerste training van de A-kern. Warleson krijgt dit seizoen als rugnummer één, Gboho draagt het nummer tien.

Zaterdag 1 juli is er een onderlinge oefenmatch voorzien. Tussen zondag 2 juli en zaterdag 8 juli trekt Cercle op zomerstage naar het Franse Evian-les-Bains. Daar zal men onder andere op vrijdag 7 juli tegen het Zwiterse Servette Genève, de Europese tegenstander van Racing Genk in de tweede voorronde van de Champions League, voetballen. Tijdens de fandag van Cercle op zaterdag 15 juli is AS Monaco de tegenstander in het Jan Breydelstadion. De week nadien trekt groen-zwart naar Domaine du Luchin, het oefencomplex van Rijsel om de Franse eersteklasser partij te geven. (ACR)