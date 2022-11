Cercle Brugge in het slot met 2-1 voorbij OH Leuven

Cercle Brugge greep in eigen huis opnieuw de drie punten. Gemakkelijk ging het niet, maar de sterk spelende Ravych trok groen-zwart bij het ingaan van de toegevoegde tijd over de streep. Daarvoor bracht Ueda de thuisploeg op voorsprong en maakte topschutter Gonzalez gelijk.

Bij Cercle koos Muslic zoals verwacht voor dezelfde elf als in Kortrijk. Voor aanvang poseerde Denkey een wedstrijdshirt met het opschrift 2026. De aanvaller wilde hiermee aantonen dat hij zijn contract bij groen-zwart had verlengd tot 2026. Een beloning voor de Togolees, die tot dan goed was voor vier goals en vijf assists.

OH Leuven moest twee sterkhouders vervangen. Mendyl en Malinov waren beiden geschorst. Dom kwam zo aan de aftrap, net als Holzhauser. Voor de Oostenrijker was dat de eerste keer in elf matchen.

In een eerste helft met niet veel doelkansen werd er toch twee keer gescoord, zij het langs weerszijden. Doelpunten die een beetje uit de lucht kwamen gevallen. Iets voorbij het halfuur kwam Somers op rechts in balbezit, trapte het leer hoog voor doel en daar was Ueda die hoger sprong dan zijn tegenstander en de bal met het hoofd in doel bracht. De Japanner dankte hiermee zijn selectie voor het WK en ook voor Somers een mooi moment. Hij maakte vrijdag de begrafenis van zijn grootvader mee.

Lang stond die voorsprong voor Cercle echter niet op het bord. Ruim vijf minuten later kwam topscorer Gonzalez in de rug van de Cercleverdediging in balbezit en etaleerde zijn torinstinct. Hij controleerde de bal met de borst en trapte in een keer voorbij Majecki. In een weinig hoogstaande eerste helft vielen de meeste hoogtepunten dan ook in het laatste kwartier. Er werd wel intensief gevoetbald, maar veel ruimte gaven beide ploegen in de eerste 45 minuten niet prijs. 1-1 was de score bij de rust.

Verlossing in extra tijd

Cercle begon meteen stevig aan de tweede helft. Ueda ontfutselde de bal achterin bij Leuven, hij bereikte Denkey, maar uiteindelijk kon Da Silva Lopes op doel trappen. Gelukkig voor Leuven bracht Dom redding op de lijn. De fase werd nadien als buitenspel beschouwd. Ook Gonzalez kon even later aanleggen, maar werd tevens afgevlagd wegend offside.

Het bleef een wedstrijd die alle kanten uit kon en stilaan een fysieke veldslag leek. Leuven ging in de tweede helft ook iets hoger spelen. Ondertussen eiste scheidsrechter Denil een rol op, die enkele keren door de VAR in zijn oor werd gefluisterd. Leuven nam in aanloop naar het laatste kwartier toch het meeste initiatief en groen-zwart kon nog amper een bal heroveren. Tijd dus om vervangingen door te voeren. Francis kwam in de plaats van Vanhoutte en Ueda ging naar de kant voor Gboho. En ook even later mocht Hotic rusten. Kehrer kwam in zijn plaats.

Ondertussen kwamen er vier minuten extra tijd bij. En net op dat moment kwam Cercle op voorsprong. Een vrije trap van Daland belandde voor doel in het pak en met wat geluk kwam de bal bij Ravych en die kon binnentikken. De jonge verdediger uit Kuurne bekroonde zo zijn goede match met een goal. Cercle zowaar op 2-1 en daar kwam geen verandering meer in.

Groen-zwart pakt moeizaam maar verdiend in eigen huis opnieuw de volle buit. Cercle heeft in de buik van het klassement nu evenveel punten als Leuven en kan met vertrouwen naar de bekermatch van woensdag tegen Beerschot. (ACR)

Cercle Brugge – OH Leuven 2-1.

Cercle Brugge: Majecki, Daland, Ravych, Popovic, Da Silva Lopes, Vanhoutte (77’ Francis), Deman, Hotic (87’ Kehrer), Somers, Ueda (79’ Gboho), Denkey.

Doelpunten: 36’ Ueda 1-0, 41’ Gonzalez 1-1, 90’ Ravych 2-1.

Gele kaarten: 30’ Daland, 57’ Ricca, 68’ Da Silva Lopes, 68’ Thorsteinsson,