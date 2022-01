Cercle Brugge in een heuse metamorfose naar Anderlecht

Cercle Brugge heeft zich na de 3-1 in de West-Vlaamse derby tegen Essevee en na zeven keer winst in acht wedstrijden in de veilige middenmoot genesteld. Wie had dat begin december, toen groen-zwart nog voorlaatste stond, durven uitspreken. “Ik weiger om de ambities te verleggen”, klinkt aanvoerder Hannes Van der Bruggen die vooral nuchter blijft bij de knappe prestaties van zijn ploeg. “Zodra we 36 punten hebben, zijn we zo goed als zeker van het behoud. Zoals we de laatste acht matchen spelen, moet dit zeker mogelijk zijn. Maar laat ons nu vooral genieten en zeker niet te hard van stapel lopen.”

Trainer Timmy Simons van Zulte Waregem, iemand met een pak aan ervaring als voetballer in binnen- en buitenland, sprak na afloop lovend over de tegenstander. “Cercle is op dit moment een ploeg die met veel vertrouwen voetbalt, binnen een goede structuur en organisatie. Ik denk dat zij nog wel ploegen gaan pijn doen.”

Behoud

In voetbal kan het dus vlug gaan. Tijd is er niet, maar het geduld wordt nu wel beloond bij de Vereniging. Na drie seizoenen degradatievoetbal kan men nu reeds zo goed als zeker het woord behoud in de mond nemen. ’t Kan verkeren, is de lijfspreuk van Bredero. Bij groen-zwart beleven ze een hoogconjunctuur. Twee seizoenen terug onder Bernd Storck was dit ook al, zij het toen in andere omstandigheden waarin men in het slot van de competitie weliswaar het behoud nog kon verwezenlijken.

Nu gaat het om een reeks van 21 op 24 punten. Het is wellicht van het seizoen 2007-2008 geleden dat Cercle in de hoogste klasse nog zo’n fameuze reeks kon neerzetten. Groen- zwart eindigde dat seizoen met onder andere tien goals van zowel Stijn De Smet, Oleg Iachtchouk als Tom De Sutter onder leiding van Glen De Boeck op een onverhoopte vierde plaats, met onder andere in negen matchen een 21 op 27.

Procentueel doet Cercle nu beter, met Dominik Thalhammer als hoofdtrainer en de architect achter dit verhaal. De Oostenrijker was na de match tegen Zulte Waregem vooral tevreden met de structuur die zijn ploeg in de eerste helft bracht, maar zag na de rust ook minpunten. “Met een 2-0 voorsprong trokken we ons teveel terug, vooral in het laatste halfuur. Er werden fouten gemaakt. Ik verwachtte van mijn team dat men meer vooruit en hoger zou verdedigen. Dankzij opnieuw de juiste mentaliteit, waar ze voor de drie punten hebben gevochten, kijken we nu uit naar onze volgende grote uitdaging, woensdag op Anderlecht.”

Goede flow

De Brusselaars verkeren net als Cercle in een goede flow. Olivier Deman, die in de heenmatch tegen RSCA in de eerste minuut voor de openingsgoal zorgde, is er omwille van schorsing na zijn vijfde gele kaart niet bij. “We zullen zien wie er na deze match fit is, zodat we woensdag een goed team tussen de lijnen kunnen zetten.” En Kévin Denkey die eindelijk heeft gescoord, zijn eerste dit seizoen. “Het was Senna Miangue die als linksachter voorin op de rechterkant voor de assist zorgde. Zo zie je maar. Ik ben blij voor Kévin, want zeker de laatste weken heeft hij op training zeer hard getraind.”

Een noodzakelijke verandering in tactiek die Thalhammer heeft geïmplementeerd is een verdedigingsstructuur die compact opereert, waarbij hoger druk wordt gezet. Die hoge intensiteit is een systeem waarbij iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheid is en hoe hij dat gaat doen. Thalhammer verwacht dat zijn team woensdag voor de nodige pressing kan zorgen. Tegen Zulte Waregem verliep dat moeilijker. “Zij voetbalden met veel manpower. Het was een gevecht voor de eerste en de tweede bal. Op die manier kwamen we moeilijk in ons ritme en spelsituaties om zelf druk te zetten.”

“Woensdag volgt een geheel andere wedstrijd, waarin we meer zullen moeten verdedigen en er zich situaties zullen voordoen waar wij voor pressing zullen moeten zorgen, zodat zij misschien in de fout gaan. We zullen ook meer aan voetballen toekomen”, eindigt Thalhammer. (ACR)