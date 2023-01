Cercle Brugge haalt Hugo Siquet als nieuwe verdediger

Cercle Brugge heeft zich voor het vervolg van het huidige seizoen versterkt met de 20-jarige Belgische belofte-international Hugo Siquet. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij Standard en wordt tot juni geleend bij het Duitse SC Freiburg waar hij amper speelkansen kreeg. In de verbintenis zit ook een optie op een bijkomend seizoen.

Hugo Siquet is geboren in Marche-en-Famenne en groeide op in Petit-Han, een dorp aan de oevers van de Ourthe, niet ver van Durby. Hij sloot zich op jonge leeftijd aan bij Standard en doorliep op de Académie Robert Louis-Dreyfus de jeugdreeksen waar hij op verschillende posities voetbalde. Dit onder toeziend oog van zijn ouders, die af en toe de familiebanden aanspraken voor een goede raad, zoals ook zijn peter Thierry Siquet, als een neef van Hugo’s vader en gewezen voetballer van onder andere Cercle Brugge. Hij is nu coach van de nationale U19 en speelde destijds vanaf 1991 voor zes jaar met zeer veel liefde voor groen-zwart.

Wanneer hij zijn middelbare school had afgewerkt, tekende Hugo Siquet een profcontract bij Standard. Gaandeweg maakte hij er deel uit van de toekomstplannen. Toen Mbaye Leye hoofdcoach werd kreeg hij meteen een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren. Siquet brak helemaal door en was vooral gekend om zijn rushes op rechts en vooral zijn uitstekende voorzet.

Begin december 2021 maakte Standard, dat het financieel moeilijk had, bekend dat Siquet vanaf januari 2022 voor SC Freiburg in de Duitse Bundesliga zou uitkomen. Freiburg betaalde tussen de 4 en 5 miljoen, maar de Belg kwam er niet veel aan spelen toe. Bij de tweede ploeg lukte hij een doelpunt en een assist in zes matchen.

Ondertussen had Standard Gilles Dewaele als een West-Vlaming uit Wenduine en gewezen speler van Cercle, waar hij een jeugdopleiding kende, in huis gehaald. Dewaele, die nu aan het revalideren is van een zware knieblessure, kwam over van KV Kortrijk. Siquet ligt bij Freiburg onder contract tot midden 2026 en gaf eind vorig jaar al te kennen dat hij er weg wilde, uitgeleend en liefst aan een ploeg uit de Jupiler Pro League. Ook een Deense eersteklasser leek geïnteresseerd, maar het werd dus Cercle.

Siquet is achtvoudig U21-international en hoopt net als zijn nieuwe ploeggenoot Olivier Deman op een deelname met de Belgische beloften aan Euro 2023. De Jonge Duivels spelen vanaf 21 juni de groepsfase van het EK in Georgië met het gastland, Nederland en Portugal als tegenstanders.

(ACR/ Foto Cercle Brugge)