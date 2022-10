Cercle Brugge grijpt drie belangrijke punten op Seraing

Cercle Brugge trok dinsdagavond op bezoek naar Seraing en keerde terug met drie punten nadat men met 0-1 had gewonnen. Popovic zorgde halfweg de eerste helft voor de enige goal, maar een belangrijke.

Trainer Muslic gaf bij Cercle het vertrouwen aan de ploeg die op de vorige speeldag Eupen kon inblikken. Zij het met uitzondering van Marcelin. De Fransman was niet honderd procent fit en reisde ook niet mee naar Luik. In zijn plaats kwam centraal achterin de jonge West-Vlaming Ravych. De voetballer uit Kuurne startte zo de eerste keer in de basis nadat hij voordien reeds mocht invallen tegen Anderlecht en Antwerp en op Genk, Club en Gent. Ook zaterdag tegen Eupen stond hij ruim een kwartier tussen de lijnen.

Ravych is in ons land geboren, maar zijn moeder komt uit Kazachstan en zijn vader uit het geteisterde Oekraïne. Ondertussen zijn ze hier al ruim 25 jaar en hebben ze met A&S Cleaning in Wevelgem een eigen schoonmaakbedrijf. De verdediger begon als jongeling bij Kuurne. Na een jaar trok hij naar Harelbeke en daarna speelde hij ongeveer elf jaar bij Club Brugge. Vorige zomer maakte hij als een vrije speler onder begeleiding van Sergei Serebrennikov (gewezen speler van Club en Cercle en nu voetbalmakelaar) de overstap naar groen-zwart.

Bij Seraing kwam Lahssaini terug in de ploeg in de plaats van Vagner. Verder voerde Jeunechamps geen wissels door, tegen de ploeg waar hij eind het seizoen 2018-2019 even hoofdtrainer was. Le Stade du Pairay was slechts matig gevuld voor de komst van Cercle dat er vorig seizoen met 2-1 verloor nadat het aan de rust 0-1 voorstond na een goal van Popovic. En ook deze keer zorgde de Serviër voor de eerste goal. Dat gebeurde ongeveer halfweg de eerste helft nadat Seraing zelf een eerste kansje bij elkaar had gevoetbald. De Luikenaars kregen achterin de bal niet weg. Somers had een listige voorzet in huis en Popovic trapte knap met een volley overhoeks binnen.

Voor het overige was het niet echt een hoogstaande eerste helft waarin Cercle toch het meeste domineerde. Zowel voor als na de goal waren er enkele halve kansen, zowel voor Denkey als Somers. En Seraing had nog geluk dat het niet met tien verder moest nadat Sambu een overtreding beging op Deman en hiervoor slechts geel kreeg. Groen-zwart zakte wat weg na de 0-1 maar stond aan de rust wel verdiend op voorsprong. Met een wedstrijd van zaterdag in de benen kon Muslic misschien best zo vlug mogelijk in de tweede helft ingrijpen om enkele invallers in te brengen.

Bij aanvang van de tweede helft greep Jeunechamps in en bracht hij Conceicao en Abanda in de ploeg, in de plaats van Poaty en Sambu. Maar de thuisploeg begon met knoeien achterin. Zowel Denkey als Deman claimden zelfs een strafschop, maar scheidsrechter Verboomen zag er geen graten in.

Na nog geen kwartier kwamen nog eens twee nieuwkomers bij de thuisploeg. Het tempo bleef wat aan de lage kant, mede door de overtredingen die elkaar opvolgden. En daar kwamen dan ook nog de vele wissels bij, zoals bij Cercle waar Hotic en Vanhoutte na ruim een uur werden vervangen door Gboho en Francis. Kansen leverde het vooralsnog aan beide kanten niet op.

Deman en Ueda werden een kwartier voor het einde vervangen door Velkovski en Kehrer. Maar het bleef opletten voor Cercle want plots was daar Seraing met misschien wel hun beste mogelijkheid. Maar Elisor verprutste die. Er kwam zo toch nog enig slotoffensief bij de thuisploeg. In een tumultueus einde gingen de poppen ook nog aan dansen, waarbij de scheidsrechter na het zien van de beelden kwistig met kaarten strooide: twee keer geel en de uitsluiting voor Vagner, ook Conceicao en zelfs kinesist De Ruyter van Cercle kregen geel onder de neus. Daarna pakte ook nog de coach van Seraing rood.

En nog was de Verboomen en VAR Vermeiren-show niet afgelopen. Toen Kehrer voor Cercle diep in de toegevoegde tijd de verlossende 0-2 scoorde, ging de arbiter opnieuw na een tussenkomst van de VAR naar het scherm kijken. Hij keurde de goal af, maar belangrijker voor Cercle was dat hij daarna meteen affloot. Groen-zwart pakte in de strijd om de degradatie drie mooie punten. En eigenlijk was meer niet nodig. Vrijdagavond volgt al opnieuw een match voor groen-zwart, thuis tegen Charleroi. (ACR)