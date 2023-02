Cercle Brugge geraakt niet voorbij tien spelers van Eupen

Cercle Brugge is in Eupen niet verder geraakt dan 2-2. Het maakte net als in de voorbije derby twee keer een achterstand ongedaan, maar kon niet meer inbrengen tegen de thuisploeg die na ruim een kwartier met tien stond. Al hadden beide teams voldoende kansen om de match te winnen. Alle goals vielen in de eerste helft. Voor groen-zwart scoorde Francis zijn eerste. Ueda zijn elfde van het seizoen.

Met een reeks van zes wedstrijden op rij zonder nederlaag en een zeer knappe prestatie in de Brugse derby, waarin het op de vorige speeldag meer verdiende dan een punt, trok Cercle naar Eupen. De eerste van twee opeenvolgende matchen tegen een ploeg in degradatiegevaar. Komende zaterdag is Seraing te gast in het Jan Breydelstadion. Voor een zogenaamde decompressie bij zijn spelers na het burenduel vreesde trainer Muslic in aanloop naar deze match in de Oostkantons niet. “We legden de voorbije weken, maanden een mooie constante in ons spel. Dat is groots voor het jongste team uit deze competitie. Normaal gaat dit met ups and downs. Het is aan ons binnen de technische staf om die mindere momenten tegen te houden en deze groep met beide voeten op de grond te houden, om de ingeslagen weg voort te zetten.”

Muslic startte met dezelfde elf als tegen de landskampioen en verwachtte van hen dat ze met dezelfde ingesteldheid speelden als tegen Club. Vorig seizoen won Cercle met 0-2 in het Kehrwegstadion dankzij Somers en Hotic. Eupen speelde nu met de Duitser Moser in doel, tegen zijn gewezen team. Verder waren bij de thuisploeg Gorenc en Déom geblesseerd en werden Bessilé en Davo in de basiself vervangen door Filin en Gassama. Prevljak en Lambert begonnen als bankzitter.

Cercle had dit seizoen al twaalf strafschoppen tegen en was hiermee koploper in Europa. De voorbije twee matchen was groen-zwart gespaard gebleven dus kon een nieuwe niet lang uitblijven. Ravych ging in de fout bij N’ Dri en Peeters, ex-Cercle, nam zijn verantwoordelijkheid. Majecki zat er nog met de vingertoppen bij en kon dus niet verhinderen dat de dertiende penalty in doel ging.

Het was het begin van een dolle eerste helft, want meteen daarna was Cercle daar met de gelijkmaker. Vanop 25 meter mocht Francis aanleggen en zijn strakke streep hing in de netten. De eerste competitietreffer voor de Ghanees en wat voor één. Diezelfde Francis werd even later hard aangepakt door Baiye en die kreeg van scheidsrechter Van Driessche meteen een rode kaart. Baiye speelde eerder nog voor Club Brugge. Eupen moest zo nog bijna een volle wedstrijd met tien verder.

Cercle kreeg hierdoor minder ruimte en moest zelfs tegen het halfuur een tweede goal incasseren. Eupen kon tegenprikken via Peeters die op zijn beurt N’Dri bereikte en zo zijn ploeg opnieuw op voorsprong bracht. Al ging Daland niet echt vrijuit in die spelfase. N’Dri ging overigens een minuut voor zijn goal op de enkel van Deman staan en kreeg hier zelfs geen kaart voor.

Maar net als tegen Club kon Cercle een tweede achterstand ongedaan maken. De thuisploeg liet zich wat verschalken na een inworp die ze maar niet weg kregen. Ueda kon achterwaarts koppen en zag zijn bal via de paal in doel gaan. De elfde van het seizoen voor de Japanner en meteen ook 2-2 als de ruststand.

Bij aanvang van de tweede helft kwam Marcelin in de plaats van Ravych en bleef ook doelman Majecki in de kleedkamer. Zijn vervanger Warleson kon zich meteen met een spreidstand onderscheiden bij een kans voor Eupen via Gassama die teveel voor eigen succes ging. Aan de overzijde werd Denkey van de 2-3 gehouden door zijn spitsbroeder Ueda, al kon die daar weinig aan doen. En even later was de Togolees te verrast om te besluiten. Voordien werd dan weer een goal van Marcelin wegens een voet in buitenspel afgekeurd.

Met nog een kwartier te gaan bracht Muslic met Hotic en Gboho twee nieuwe krachten in. Vanhoutte en Denkey gingen naar de kant in een tot dan povere tweede helft. Al kon het nog beide kanten uit. Francis trapte over voor Cercle, net als Gassama bij de thuisploeg. Het bleef 2-2 en daar schieten beide teams weinig mee op. (ACR)