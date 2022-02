Cercle Brugge geeft voorsprong helemaal weg in Leuven

Groen-zwart kwam aan Den Dreef aan de rust op 1-2 dankzij Matondo en Denkey maar kon na de rust die voorsprong niet vasthouden en ging uiteindelijk met 3-2 onderuit.

OH Leuven stond voor aanvang met een 7 op 9 vrij stevig in de schoenen na nieuwjaar, maar ook aan de overkant ging het vlot. Cercle zette een indrukwekkende reeks van 24 op 27 neer, alvorens recent te verliezen van KV Oostende en gelijk te spelen op Standard. Trainer Thalhammer wilde vooral dat zijn ploeg geen terugval kende zoals tegen Standard waar het ei zo na nog een voorsprong helemaal uit handen gaf. In vergelijking met die wedstrijd moest de Oostenrijker toch wat schuiven. Hotic zegde in laatste instantie wegens ziekte af. Vanhoutte was nog niet hersteld na zijn hersenschudding en Lopes Da Silva bleef op de bank. Drie middenvelders er niet bij en na wat denkwerk verschenen Deman, Velkovski en Kanouté aan de aftrap. De Senegalees begon echter iets te gretig en kreeg al vrij vlug in de match een gele kaart van scheidsrechter Boucaut.

Hotic, de aanvallende middenvelder en draaischijf bij Cercle de voorbije weken, was tot nu toe goed voor zes doelpunten en zeven assists. Bij Leuven hadden ze met Mercier, ex-Cercle, iemand die nog beter deed. Drie doelpunten en maar liefst 13 assists. Aan zijn zijde speelde Maertens als een West-Vlaming die zijn jeugdopleiding bij groen-zwart kende. De Gistelnaar had in het openingskwartier misschien de beste kans, maar zag zijn kopbal naast het doel van Didillon verdwijnen.

Bij OHL voerde coach Brys eveneens drie wijzigingen door in vergelijking met woensdag tegen Genk. Chakla, Shengelia en Keita werden vervangen door Tamari, Malinov en Patris. Vlietinck zat als een andere West-Vlamingen bij de Leuvenaars op de bank.

Het werd vooral een open eerste helft waarin Cercle uiteraard mikte op een snelle balrecuperatie om dan even vlug met de snelheid van Matondo tegen te prikken. Op het halfuur kregen we zo’n situatie. Deman kon vrij aanleggen, Runarsson kon niet klemmen en Matondo was er als de kippen bij om Cercle op voorsprong te brengen.

Een kleine tien minuten later kregen we eenzelfde situatie aan de overzijde. Een schot van Tamari bleef niet in de greep van Didillon en Maertens was het meest alert en trapte de rebound binnen. Lang stond het gelijke spel niet op het bord. Bij het ingaan van de rust kreeg Denkey iets teveel vrijheid om een strakke vrije trap van Velkovski met het hoofd in doel te verlengen. 1-2 aan de rust.

Thalhammer voerde tijdens de rust twee wissels door. Kanouté en Velkovski bleven in de kleedkamer. Da Silva Lopes en Sousa kwam in de plaats. Bij de thuisploeg zat er bij het ingaan van de tweede helft uiteraard niets anders op om zo vlug mogelijk iets aan de achterstand te doen. Sory Kaba, tegen Genk goed voor twee goals, ging voor eigen succes in plaats van de vrijstaande Schrijvers aan te spelen. De spits zag zijn gekruist schot net naast gaan. Tien minuten later was het dan toch prijs voor de Guinees. Tijdens een aanval over veel stationnetjes kon De Norre voorzetten en kopte Kaba zijn vijfde goal in vier matchen voorbij Didillon.

Luttele minuten daarna ging het naar 3-2. Tamari leek op een pass van Maertens de buitenspelval te ontglippen om zo één op één met Didillon de thuisploeg op voorsprong te brengen. Boucaut stak de hand in de lucht, een close-call, maar na een tussenkomst van maar liefst vijf minuten door de VAR werd het doelpunt toch toegekend. Opnieuw werd er bij Cercle achterin tekort gedekt op hun tegenstander. Daland schoof een rij vooruit, maar men kon bij groen-zwart OHL niet ontwrichten. Mercier had het in het slot helemaal kunnen afmaken, maar zijn schot ging over het doel.

Cercle behaalde de voorbije drie matchen, na die eerdere mooie reeks, een één op negen. Niet voldoende om de top acht te ambiëren. Al viel dit bij de jonge ploeg niet echt in de mond bij groen-zwart. Komende zaterdag wacht in het Jan Breydelstadion rode lantaarn Beerschot. (ACR)