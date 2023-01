Cercle Brugge geeft op Charleroi voorsprong uit handen

Cercle Brugge heeft vanop Mambourg nog maar eens niets kunnen meebrengen. Groen-zwart kwam op voorsprong via een owngoal maar Charleroi zette die scheve situatie recht en won met 2-1 in een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. Cercle blijft tiende in de rangschikking.

Een rustige aanloop naar deze wedstrijd kende Cercle niet. Zaterdag maakte voorzitter Vincent Goemaere bekend dat hij niet langer zijn functie zal bekleden. Voor de buitenwereld een verrassing. Voor zij die hem beter kennen niet. Heel wat van de aanhang van groen-zwart liet via de sociale media hun ongenoegen blijken, uit vrees dat het enige DNA wat van Cercle nog restte nu hun helemaal zal verdwijnen. Ook de gewezen CEO en een huidig bestuurder, waar de voorzitter niet meer mee door een deur kon, wordt aanzien als de kop van jut. De echtgenote van Goemaere vatte dit als volgt samen via de sociale media: “Je bouwde bruggen, vormde een sterke tandem met de verschillende Ceo’s door de jaren heen. Cercle ‘groeide’ op verschillende vlakken. Tot je anderhalf jaar terug, beetje bij beetje de mond werd gesnoerd en die ene voorwaarde voor jezelf niet langer in te vullen was.”

Sportief heeft Cercle er de voorbije jaren al moeilijker voor gestaan dan nu. Groen-zwart staat nu wel voor een belangrijke week met drie matchen, zij het tegen ploegen die hen op papier en wat blijkt uit de statistieken niet echt liggen. Men begon zondagavond op Mambourg voor de laatste match van de twintigste speeldag, waar er naast de regen die er viel ook nog een strakke wind stak. Cercle moest het de voorbije seizoenen op Charleroi ondergaan. Vier keer kreeg men er een oplawaai, vorig seizoen zelfs 5-0 en scoren bleef er zelf een probleem, met slechts een goal.

Cercletrainer Muslic bleef ondanks het verlies tegen Westerlo op de vorige speeldag het vertrouwen geven aan zijn basiself van toen. Nieuwkomer Siquet was er nog niet bij en Deman kwam als linker wingback na zijn schorsing terug in de ploeg, in plaats van Velkovski. De Zebra’s, terug onder trainer Mazzu, konden de week ervoor nog eens winnen, op Eupen met 1-2 in het absolute slot. Muslic verwachtte voor aanvang vooral een defensieve thuisploeg en van zijn ploeg offensief meer dan tegen Westerlo. Aan erg veel kon het thuispubliek zich echter niet opwarmen. De Carolo’s hadden het moeilijk om de gekende speelwijze van Cercle te omzeilen. Da Silva Lopes zag voor groen-zwart tegen het kwartier zelfs een bal de paal scheren.

Na net nog geen halfuur voetballen kwam Cercle op voorsprong. Het leer werd in de zestien van Charleroi niet goed weggewerkt. Vanhoutte zag zijn bal via Marcq in doel belanden. De aanvoerder van Cercle was overigens aan een goede match bezig. Hij bediende nadien Hotic met een listig balletje. Gelukkig voor de thuisploeg was Kayembe eerder dan de ingelopen Somers. Cercle zou verdiend met een 0-1 de rust ingaan, maar daar kwam de gelijkmaker. Zij het zowaar uit de lucht gevallen en in een geschenkverpakking. Een voorzet werd niet goed weggewerkt. Zorgane bediende perfect Mbenza en 1-1. Ook de ruststand na toch een matige eerste helft.

Bij aanvang van de tweede helft kwam Hosseinzadeh bij Charleroi in de plaats van zijn landgenoot Gholizadeh. En die nieuwkomer toonde zich meteen. Bij een tweede hoekschop kon de Iraniër eenvoudig binnenkoppen. De thuisploeg kon van dan af groen-zwart laten komen en zoals men het graag heeft gevat tegenprikken. Hotic werd vervangen door Gboho en Da Silva Lopes door Francis. Veel veranderde dit alsnog niet. De ruimtes werden groter en Charleroi leek het dichtst bij een nieuw doelpunt te staan, maar het bleef bij 2-1 als had Ueda helemaal in het slot nog een mogelijkheid op een gelijkspel. (ACR)