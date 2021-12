Cercle Brugge geeft dubbele voorsprong weg bij leider Union

Groen-zwart leek bij de rust bij de herfstkampioen voor een stunt te zorgen. Maar de thuisploeg maakte een remonte van 0-2 naar 3-2 en kreeg hierbij in de slotfase de hulp van Daland met een vreselijke owngoal. Eerder vielen Utkus, al vrij vroeg, en later Van der Bruggen geblesseerd uit en dat was voor groen-zwart toen al geen goede zaak.

Zoals verwacht keerde Cercletrainer Thalhammer terug naar zijn ploeg die won op zowel STVV als Kortrijk, dus met voorin Matondo die terugkeerde uit schorsing. Hierdoor verhuisde Millan naar een plaats op de bank.

Burgess geschorst

Union kroonde zich enkele speeldagen geleden tot herfstkampioen en had de meeste goals gemaakt en beschikte over de minst gepasseerde verdediging. Bij de thuisploeg werd er dan uiteraard amper aan de ploeg gesleuteld. Was ook begrijpelijk gezien het parcours dat de leider in deze competitie had afgelegd. Achterin moest Union het wel doen zonder de geschorste Burgess, de voorbije weken in de goede doen. Van Der Heyden was zijn vervanger.

Union had in de heenronde met 0-3 gewonnen op Cercle dankzij twee goals van nieuwe Rode Duivel Vanzeir. De aanvaller werd in de aanvangsfase van de terugmatch meteen goed gelanceerd door zijn spitsbroeder Undav. Vanzeir kwam oog in oog met Didillon, maar de keeper van Cercle stond pal.

De leider ging dit seizoen nog maar vier keer in het verlies, zij het drie keer op eigen veld. Zowel Club Brugge, Antwerp als OH Leuven waren in het Dudenpark goed voor de volle buit. En ook tegen Cercle kwam Union op achterstand.

Doelpunt van Utkus

Na acht minuten kregen we een hoekschop van Hotic die van dichtbij buiten het bereik van Moris in doel werd gekopt door Utkus. Een derde goal op die manier voor de Litouwer van Cercle. Hij kon daar echter niet lang van genieten want ruim tien minuten later kwam hij in volle sprint in botsing met Vanzeir en moest het veld verlaten. In zijn plaats kwam Sousa.

De thuisploeg bleef na de openingstreffer niet bij de pakken zitten en creëerde voor het uitvallen van Utkus enkele kansen. Teuma zag een puntertje voorlangs gaan en Undav vond Didillon op zijn weg, zij het in buitenspel. De keeper van Cercle toonde nog maar eens zijn goede vorm van de voorbije weken. Een schot van Undav kon hij nog net met de vingertoppen tegen de lat tikken.

Ongeloof bij Cercledoelman Thomas Didillon na het knullige eigen doelpunt van Jesper Daland. © BELGA

Terwijl Union de kansen liet liggen, toonde groen-zwart zich efficiënt. Teuma ging op een snelle omschakeling van Cercle de mist in. Hotic werd op rechts diep gestuurd en kon zo Matondo bereiken die Moris aan de verste paal te grazen nam: 0-2. Voor de Welshman zijn vijfde goal in vier matchen.

Beide ploegen bleven druk zetten en net op het halfuur moest Daland foutief ingrijpen op een doorbraak van Mitoma. Geel voor de Noor en hierdoor mist hij met een vijfde kaart de Brugse derby van volgende week. Met Utkus, die reeds naar de kant moest, kan dit sleutelen worden centraal achterin tegen Club.

Kopbal op de lat

Op slag van rust was Vanzeir nog dicht bij de aansluitingstreffer. Hij omzeilde Didillon perfect maar trapte dan voorlangs. Daarna werden door scheidsrechter Boterberg nog een paar gele kaarten uitgedeeld aan de thuisploeg, onder wie aan coach Mazzu. Aan de voorsprong en de 0-2 bij de rust voor Cercle veranderde er niets meer.

Bij aanvang van de tweede helft bleef Bager bij de thuisploeg in de kleedkamer. Lazare kwam in zijn plaats. En meteen was er een goede mogelijkheid, zij het voor Somers van Cercle, maar Moris greep goed in. Union bleef daarna verder op zoek naar de 1-2. Nieuwkoop was daar dicht bij. Zijn kopbal strandde op de lat. Na nog geen kwartier in de tweede helft brak dan toch de veer bij Cercle, onder de aanhoudende druk van Union.

Mitoma mikte een voorzet van Lazare hoog in doel. De VAR had nog even tijd nodig om de goal te bestuderen op eventueel voorafgaand buitenspel van Vanzeir. De 1-2 werd toch gevalideerd. Het ongeluk zit soms in een klein hoekje. Want na Utkus moest ook Van der Bruggen geblesseerd naar de kant na een ongelukkige kopstoot van zijn ploegmaat Daland. Vanhoutte kwam zo van de bank.

Dolgedraaide Decostere

Het bleef een felle strijd voor Cercle. Vanzeir en Undav bleven voorin met nog ruim een kwartier te gaan bij de Brusselaars strijden op de gelijkmaker. En slaagden daar ook in. Mitoma haalde voorbij een dolgedraaide Decostere de doellijn, legde bal naar achter en in de kleine rechthoek was Nieuwkoop het snelst om de gelijkmaker te prikken. Een zeer warrige fase, maar het stond wel gelijk. Het mag geen excuus zijn, maar Cercle begon toch het uitvallen van Van der Bruggen en Utkus te voelen.

Vanzeir trapte nog maar eens voorlangs. De bal ging er even later dan toch in, zij het met de hulp van Cercle of zeg maar een blunder. Daland wilde terugspelen op Didillon maar die had niet gezien dat de doelman uitgekomen was en zo hobbelde de bal in het lege doel. Ongelukkig voor Cercle of het geluk van een kampioen?

Er kwamen nog acht minuten extra, maar aan het zuur puntverlies voor Cercle veranderde er niets meer. Union dan toch een beetje het zwart beest voor Cercle. Onderin blijven Beerschot en Seraing na hun verlies op dezelfde afstand. Op tweede kerstdag wordt het zeer wisselvallige 2021 voor groen-zwart afgesloten met de Brugse derby. Ook zonder Da Silva Lopes, want die kreeg geel, zijn tiende al dit seizoen.

(ACR)