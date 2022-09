Cercle Brugge geeft broodnodige drie punten weg tegen Oostende

KV Oostende blijft voor Cercle Brugge een moeilijk te omzeilen klip. Ook nu weer kon groen-zwart niet winnen tegen de kustploeg. Bij een riante 2-0 voorsprong ging Decostere twee keer in de fout en zo kwam KVO alsnog langszij. Cercle is door het verlies van Zulte Waregem wel weg van de laatste plaats, maar het kon meer zijn.

Het belang van deze wedstrijd was voor Cercle Brugge gekend. Liefst drie punten om van de laatste plaats af te geraken. Thalhammer behield het vertrouwen in de ploeg die zes dagen eerder verloor van leider Antwerp, met uitzondering van Miangue als linksachter in de plaats van Torres. Ook bij KV Oostende voerde trainer Vanderhaeghe één wijziging door: D’Haese mocht startten en zo verdween Albanese uit de basiself. In het verleden werden tussen beide ploegen wel eens spelers getransfereerd. Ook nu was er een speler die de overstap maakte, Hubert in doel bij de kustploeg.

Zoals Thalhammer vooraf aangaf lag het tempo niet te hoog, de vele lange ballen bleven vooral uit. Nadat Hornby voor KVO voorlangs trapte mocht Hotic daarna een vrije trap nemen van net buiten de zestien. Die strandde echter op een hoofd in de muur. Een hoekschop vooraf en erna leverden tevens niets op voor de thuisploeg.

Er was weinig volk voor het West-Vlaamse duel, ruim drieduizend toeschouwers. Ondertussen applaus voor Miguel Van Damme en de match begon na ruim een kwartier en veel middenveldspel wat open te breken. En zo probeerde Cercle wat kansjes bij elkaar te voetballen. Halfweg kwam toch een unieke mogelijkheid. Hotic bereikte van op rechts Denkey, die trapte in één tijd op doel, maar Hubert stond met een voetveeg paraat. Het was het begin van een dolle vijftien minuten bij de thuisploeg want op het halfuur was daar opnieuw Cercle. Van der Bruggen nam een tweede bal voor zijn rekening. Een uitstekende trap kwam via de onderkant van de lat opnieuw in het spel. Maar botste die bal niet over de lijn. Het was alvast zeer miniem dat ook de VAR het doelpunt niet valideerde. Meteen moest scheidsrechter Lardot naar de beelden gaan zien, na een fout in het strafschopgebied op Ueda of was er een handsspel van een Oostendse verdediger? De penalty kwam er echter niet. Maar dat was slechts uitstel toen Hotic gretig over een gestrekt been van Medley ging en de bal toch op de stip ging. Geen Hotic, maar Denkey nam zijn verantwoordelijkheid. Hubert ging op die elfmeter echter naar de goede hoek en zo bleef de nul op het bord. Al was de penalty wel flauw getrapt

Een minuut later mocht de spits van Cercle wel vieren. Popovic kon op een hoekschop koppen en in de herneming pegelde Denkey de bal in doel. Zo had groen-zwart dan toch verdiend de voorsprong. Oostende kwam meteen met een klein antwoord. Hornby kon zijn hoofd niet zetten tegen een voorzet van Sakamoto. Tot dan bracht de kustploeg te weinig om groen-zwart in verlegenheid te brengen. Het was zelfs Cercle dat met een fraaie actie de score kon verdubbelen. Van der Bruggen stuurde Ueda in het straatje en die tikte met veel gevoel de 2-0 voorbij Hubert. En zo ging de thuisploeg met een goed gevoel de rust in.

© (Foto BELGA)

Vanderhaeghe voerde bij aanvang van de tweede helft meteen drie wissels door. Een statement dat kon tellen. Mc Geehan, Katelaris en Berte kwamen in de ploeg. Sakamoto miste zijn poging en Ueda had aan de overkant de 3-0 aan de voet, maar trapte van dichtbij over.

Op het uur was Oostende dicht bij de aansluitingstreffer. Uiteindelijk kon Majecki knap redding brengen en bracht Miangue in de rebound vanop de lijn redding. Hier kwam Cercle goed weg. Na ruim een uur werden nog enkele wissels doorgevoerd. Bij Oostende zaten ze zelfs aan vijf en ze kwamen weliswaar opnieuw in de match. Decostere beging dom handspel in het strafschopgebied en na het zien van de beelden oordeelde de scheidsrechter terecht voor strafschop. Ambrose zette zich achter de elfmeter, Majecki had een knappe redding in huis, maar Sakamoto was het snelst op de rebound om binnen te tikken.

Oostende rook meer en meer zijn kans en koos resoluut voor de aanval. Dat leverde opnieuw een strafschop op. Ambrose dook letterlijk de zestien in en Decostere haalde hem neer. Ambrose slaagde er nu wel in om de elfmeter om te zetten. De wedstrijd was nu helemaal gekeerd. Mc Geehan was aan een goede invalbeurt bezig, vanuit een scherpe hoek kon hij echter Majecki niet verrassen. Het verliep naar het einde toe alsmaar nerveuzer en gescoord werd er niet meer. Cercle gaf een unieke voorsprong zowaar uit handen. Groen-zwart is door het gelijke spel van Zulte Waregem wel weg van de laatste plaats. Oostende maakte een mooie remonte en pakte zo nog een punt mee naar de kust. (ACR)