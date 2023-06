Cercle Brugge finaliseert vergunningsaanvraag voor nieuw trainingscomplex: “Willen ons eigen verhaal schrijven”

Alexander Vantyghem is een kleine maand in dienst als nieuwe CEO van Cercle Brugge. Eén van de dossiers waar hij zich over buigt, is de bouw van een nieuw trainingscentrum. Daarnaast is er het nieuwe stadion. “Daar moeten we eerlijk in zijn. Dit gaat niet voor morgen of volgend jaar zijn. We willen daar wel hard aan verder werken en dit absoluut loskoppelen van Club Brugge”, benadrukt de CEO. “We willen niet zeggen: we wachten tot Club Brugge groen licht krijgt om zelf iets te ondernemen. Neen. We willen ons eigen verhaal schrijven en ons eigen project realiseren. Los van wat er met Club Brugge gebeurt. Als wij een nieuw stadion kunnen realiseren, moeten wij niet wachten tot het huidige Jan Breydelstadion uit gebruik wordt genomen.”

Terreinen aan Gulden Kamer

Het nieuwe trainingscentrum van Cercle zou er komen op de terreinen van sportcomplex de Gulden Kamer in Sint-Kruis. “Daar willen we snel in gaan. We zijn op dit moment onze vergunningsaanvraag aan het finaliseren. We hopen binnen één à twee weken de officiële aanvraag te doen. Dit is een heel belangrijk element voor de toekomst van Cercle”, vindt de CEO.

“We hebben fantastische trainingsvelden, maar de accommodatie en kantoren die erbij horen heeft onderdak in containers. Die nemen we niet mee. Als we ernstig willen zijn in onze ambitie om een stabiele eersteklasser te zijn dan moet je permanent een goede trainingsinfrastructuur, die dagelijks gebruikt wordt, kunnen realiseren. Dankzij een goede medewerking van stad Brugge hopen we dit zo vlug mogelijk te doen.”

Duurzaam project

Er zouden binnen het nieuwe complex vijf voetbalterreinen komen, waarvan twee synthetische en drie in natuur of hybride. “We willen vooral een duurzaam project realiseren.”

Naast de eerste ploeg zal ook de volledige jeugdwerking van Cercle Brugge naar daar verhuizen. Het gebouw zelf zal een goede 3.000 vierkante meter omvatten. Op de site bevinden zich nu reeds Cerkelladies Brugge. “Daar hebben we gesprekken mee gehad. We zitten op termijn nog meer rond de tafel. Om te zien of we bijvoorbeeld hun kantine deels kunnen gebruiken. De Cerkelladies zullen tevens gebruik maken van die nieuwe velden.”

Gesteund door AS Monaco

De CEO benadrukt dat de realisatie van het nieuwe oefencentrum in Sint-Kruis volledig gesteund wordt door de eigenaar. “AS Monaco zal hier een grote inspanning doen om dit samen met ons te kunnen realiseren. Als je van plan bent om op korte termijn een nieuw oefencomplex te bouwen en daar verschillende miljoenen tegen aan te gooien, is dit nogmaals een bevestiging van de intenties die AS Monaco op lange termijn heeft met Cercle Brugge. Voor mij was het ook belangrijk om weten, toen ik voor de functie van CEO ging, dat het voor een lange duur zou zijn en niet om na een paar maanden te horen dat het op korte termijn voor een nieuwe eigenaar zou zijn.” (ACR)